Luis Roel Alva: “No he querido suspender las elecciones internas ni generales”

Durante la madrugada del martes 17 de marzo, el nuevo Congreso de la República aprobó su primera ley. El proyecto, propuesto por Acción Popular, otorga 6 meses al Parlamento para modificar el sistema electoral.

Sin embargo, horas antes de su presentación en el Pleno, se difundió un borrador, el cual señalaba la suspensión de la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021, incluyendo las elecciones primarias. Este párrafo generó duras críticas por parte de Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión para la Reforma Política.

PUEDES VER Martín Vizcarra declara hoy sobre medidas de estado de emergencia por coronavirus

Finalmente, el Legislativo aprobó una ley que solo amplía el plazo para aprobar la reforma política por 6 meses. Luis Roel Alva, congresista que presentó el PL 04851, negó que haya querido suspender el llamamiento a los comicios electorales.

“Lo que se ha filtrado fue un borrador que recogió el espíritu de lo que se ha aprobado como decreto sustitutorio”, declaró en diálogo con RPP. Agregó que en ningún momento hace mención a algún aplazamiento.

“Se ha aprobado al final un texto que no tenía ese párrafo que tanto se ha criticado. No he querido suspender las elecciones internas ni generales. Lo que se ha aprobado ha sido tener 6 meses para trabajar en la reforma política”, comentó el parlamentario de Acción Popular.

PUEDES VER Podemos Perú presenta proyecto para retirar aportes a las AFP

Congreso y la reforma política

En el primer Pleno del Parlamento se aprobó por mayoría otorgar un plazo de 6 meses para introducir modificaciones al sistema electoral que sean aplicables a las elecciones generales del próximo 2021.

Es decir, se podrá cambiar la normativa hasta septiembre de 2020 incluso después de que el presidente Martín Vizcarra convoque a elecciones generales.

En conversación con La República, Milagros Campos, quien integró la Comisión para la Reforma Política, señaló que se trata de “una buena señal” que el Pleno haya abordado la necesidad de seguir con el proceso que quedó trunco tras la disolución del Congreso.

Por otra parte, Percy Medina de IDEA consideró que 6 meses deberían alcanzar para discutir “el conjunto de la reforma” y que sí es posible organizar nuevos comicios electorales de forma adecuada aunque el calendario esté ajustado.