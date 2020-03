La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, llamó a la ciudadanía a cumplir con las medidas dispuestas por el Gobierno para el estado de emergencia a fin de prevenir y enfrentar la propagación de la infección COVID-19 o coronavirus en el Perú.

“Por eso es que necesitamos el aislamiento. Esa es una medida de pensar en uno, pero también en nosotros. Con un beso podemos matar a los que más queremos sin siquiera saberlo. Por eso necesitamos que la gente tome conciencia. Esto no es un juego”, sostuvo en RPP.

PUEDES VER 128 congresistas juramentaron para el periodo 2020-2021

La titular indicó que el objetivo principal de la medida dictada por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, es evitar que el virus llegue a la población vulnerable y colapsen los servicios de salud.

Fabiola Muñoz asimismo recordó que no hay desabastecimiento de productos, y agregó que el problema principal fue “la falta de solidaridad de mucha gente que ha acaparado productos y que no a permitido que otra gente acceda”.

PUEDES VER Tribunal Constitucional realizará trabajo remoto por estado de emergencia

“Es muy importante que entendamos que esta es una enfermedad que necesita la mayor solidaridad y tiene que sacar lo mejor de las personas, no lo peor”, enfatizó la ministra.

Sobre ello, también dijo que ante la falta de mascarillas en el país, el Ministerio de Salud ha tenido que identificar hospitales que no están recibiendo pacientes con coronavirus y que tienen el stock de estos productos para enviarlos a los centros que sí atiendan este tipo de casos, con el propósito de proteger así al personal de salud que está más expuesto.

“Esto no estaría pasando si la gente no hubiera salido como loca a comprar mascarillas o guantes cuando en realidad no los necesita, o como el papel higiénico”, manifestó.