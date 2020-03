El presidente de la República Martín Vizcarra reprochó la actitud de un sector de la población al no acatar el aislamiento social decretado en el estado de emergencia nacional ante el avance del coronavirus.

“Siempre hay personas que tratan de sacarle la vuelta a la norma”, criticó el jefe de Estado ante lo realizado por un grupo de la población, el último lunes 16, primer día de estado de emergencia nacional, al salir a las calles, pese a estar prohibido.

El domingo 15, el mandatario anunció el decreto de estado de emergencia nacional y el cierre de fronteras por un plazo de 15 días calendarios. En consecuencia, se prohíbe el libre tránsito de las personas, a excepción de algunos casos.

Se encuentran habilitados para circular a ciudadanos que trabajen en el sector salud, entidades financiarías, medios de comunicación, entre otros.

No obstante, en el primer día de cuarentena domiciliaria, cientos de personas, quienes no se encontraban dentro de los casos excepcionales para el libre tránsito, salieron a la vía pública, pese a estar restringido. Ante ello, Vizcarra Cornejo indicó que, si la población no permanece en su domicilio, los casos por contagio de COVID-19 continuará en ascenso.

“Si no logramos que la gente se quede en su casa la curva va a seguir en aumento”, aseveró el presidente. Sin embargo, reconoció que, este martes 17, “el nivel de respuesta [de permanecer en su casa] de la población es mucho mejor”.

Ante el anuncio de los 117 contagios confirmados por coronavirus, Vizcarra Cornejo argumentó que la cifra está dentro de un estimado previo y que, gracias al estado de emergencia, los casos comiencen a descender.

“Se han confirmado 117 casos de coronavirus de una muestra de casi 3 000. Estamos dentro del parámetro previsto. La cifra va a seguir en aumento, pero esperamos, en estos 15 días de cuarentena, el punto de inflexión para que esa curva tienda a bajar”, concluyó el mandatario.