Rennán Espinoza, vocero de la bancada de Somos Perú, detalló que la Junta de Portavoces del Congreso de la República sostendrá una reunión este martes 16, en horas de la tarde, para elegir a los integrantes del Consejo Directivo.

Asimismo, el parlamentario, en diálogo con Canal N, agregó que se discutirá sobre la distribución del cuadro de comisiones.

Sobre esto último, Espinoza Rosales sostuvo que “tentativamente” se analizarían los proyectos de ley que son calificados como prioritarios para ser aprobados en el Pleno del Parlamento.

“[La idea es] armar un paquete y ver cómo afrontar la otra semana o la subsiguiente semana una convocatoria para poder discutir lo previamente trabajado con portavoces e ir a un pleno a debatir y aprobar, mientras el cuadro de comisiones va tomando forma”, comentó Rennán Espinoza.

Rennan Espinoza, ex Perú Posible, llegó al Congreso otra vez, ahora con el partido Somos Perú, que fundó Alberto Andrade. Composición: Fabrizio Oviedo / La República.

El vocero de Somos Perú, bancada conformada por once congresistas, enfatizó que en la reunión de esta tarde se instaurará la dinámica de trabajo que presentará el renovado Poder Legislativo respecto al contexto de estado de emergencia nacional que atraviesa el país.

“Vamos a hacer el esfuerzo por cumplir las disposiciones, es una lucha que tiene que ser comandada por el presidente Martín Vizcarra […] Esto no implica que el Congreso se paralice totalmente ni que se actúe como si nada”, indicó.

El último domingo 15, el jefe de Estado Vizcarra Cornejo decretó el estado de emergencia nacional por 15 días calendarios como medida para detener el avance del COVID-19. Este martes 17 se anunció que los casos ascienden a 117.

Entre tanto, Rennán Espinoza se refirió acerca de la posibilidad de que el Gobierno anuncie aplicar el toque de queda con la finalidad de que la ciudadanía cumpla con el aislamiento social y permanezcan en su domicilio.

PUEDES VER: Manuel Merino de Lama es el nuevo presidente del Congreso

El legislador aseveró que sí estaría de acuerdo con esta medida en virtud de evitar que se propague el coronavirus. Incluso, consideró que, si no se cambia de actitud frente a la emergencia nacional, se debería “llevar de las orejas” a los ciudadanos que no cumplan con las disposiciones.

“Es un proceso penoso, pero que nos sirve hacia adelante. Esta no es la primera pandemia, si no nos autoeducamos y autocorregimos, que nos lleven de las orejas”, enfatizó.