El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia Nacional por el brote del coronavirus en el Perú.

Rosa María Palacios señaló que el número de contagiados por COVID-19 no es muy alto, si embargo, la velocidad de infección lo es, lo cual podría ser un problema para el sistema de salud pública.

“El problema no es la enfermedad, es la velocidad del contagio”, comentó.

Asimismo, acotó que el 85% de los pacientes tienen una gripe común, el 15% presenta complicaciones y solo un 5% puede llegar a un estado crítico. Hasta el momento, solo existen dos casos graves y, según RMP, están siendo debidamente atendidos.

La abogada explicó que el aislamiento social obligatorio tiene como premisa que el ciudadano se quede en su casa por un tiempo determinado. No obstante, existen excepciones, ya que las personas deben tener acceso a medicinas, telecomunicaciones, alimentos, entre otros servicios básicos.

Para RMP, esta medida no es del todo clara para la ciudadanía, pero se debe cooperar para tener éxito y evitar más contagios de coronavirus. La letrada indicó que en el transcurso del día se deberá responder a todas las interrogantes.

“Hay cosas que están clarísimas, pero muchas otras no y eso genera confusión (...) Estamos en una restricción que se aplicará en 15 días y para que tenga éxito se tiene que cumplir. No salga de casa, no descuide la higiene, obedezca y espere más instrucciones”, manifestó.

