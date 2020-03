Sentido común. La norma de emergencia anunciada por el presidente Martín Vizcarra la noche de ayer ha generado confusión, pero Omar Cairo sostuvo que la ciudadanía debe de tener consideración con las medidas para contrarrestar el coronavirus.

Asimismo, alegó que las personas que no cumplan con las restricciones están incumpliendo con el mandato del Gobierno, por lo que podrían de ser impedidos en el acto por las fuerzas especiales.

Para el abogado constitucionalista, el que algunas empresas estén obligando a sus trabajadores a acudir a la jornada laboral es un hecho transgresor.

Asimismo, aclaró que el empleador no puede tomar represalias económicas ni terminar la relación laboral, pues de lo contrario el Ministerio de Trabajo podría imponer una sanción.

“La inspección laboral tiene que funcionar (...) Los trabajadores tienen derecho al pago de sus salarios, pretender considerarlo como vacaciones es totalmente desenfocado”, comentó.

Cairo acotó que el trabajador no puede perjudicarse por estas medidas, ya que no ha provocado la causa, sin embargo, también expuso que las pequeñas empresas no recibirán ingresos y podría tener un gran impacto en ambas partes de la relación laboral.

“El Gobierno no puede confiar en la buena voluntad”, manifestó.

