Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, declara para La República que ningún fiscal puede por el momento interrogar, recabar documentos u ordenar cualquier acto de investigación por el lapso de 15 días. Todo acto de indagación, asimismo, se encuentra suspendido.

En el contexto del pandemia que ha alcanzado nuestro país, Vela afirma que aún no ha manifestado síntomas del COVID-19 pero que acudirá al Ministerio de Salud en caso los manifieste. La siguiente entrevista revela el estado actual de la Fiscalía a menos de 24 horas de decretado el estado de emergencia.

¿Qué método de trabajo están aplicando en el Equipo Especial por el estado de emergencia?

Ninguno en realidad, nosotros tenemos que acatar la disposición del Gobierno como de la Fiscalía de la Nación. Todo se ha suspendido ya que lo que se busca es que no existan agrupaciones de personas que pudieran eventualmente contribuir a la transmisión del coronavirus.

¿Cuál es el estado de las audiencias pendientes relacionadas al caso Odebrecht?

Algunas audiencias, tengo entendido que el Poder Judicial está evaluando si se llevan a cabo o no. Una de ellas es la del investigado César Villanueva porque como es reo en cárcel, eventualmente puede tener la excepción que ha determinado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

En el caso Gasoducto Sur sobre Nadine Heredia, y los exministros Eleodoro Mayorga y Luis Castilla (con pedido de prisión preventiva) no se realizó por disposición del juez. Él ha dicho que se va a reprogramar la primera semana que tenga habilidad para poder reanudarla según lo ordenado por el Consejo Ejecutivo.

¿Cómo han recibido la orden del aislamiento obligatorio?

El problema es de todos porque si incluso se trata de avanzar a puertas cerradas, siempre las personas que asistan al trabajo pueden generar pequeños o medianos grupos de interacción social. Lo que se busca es evitar eso y por lo tanto no tendría sentido trabajar a puertas cerradas tampoco.

¿Están aplicando el trabajo remoto?

No, porque las carpetas de investigación, que son la base sobre las que se trabajan las disposiciones fiscales, están adentro físicamente en las oficinas de la Fiscalía. Ahí no hay posibilidad de sacar ninguna pieza. Eso está prohibido y no se puede llevar el trabajo a casa por posibles pérdidas de las carpetas de investigación. Si se prolonga más el aislamiento obligatorio, sí se podría evaluar esa posibilidad. De momento no.

¿Cuáles serían entonces las limitaciones actualmente?

No se pueden tomar declaraciones, no hay posibilidad de recibir documentos ni evaluarlos. Solo se podría avanzar en los casos donde exista conclusión de alguna etapa del proceso de la investigación. No estamos en esa situación en concreto.

¿Qué es lo que sí están habilitados a hacer?

En mi despacho lo que sí podemos hacer emitimos disposiciones administrativas solamente. Nosotros sí podemos hacer teletrabajo como coordinación. No actos de investigación. Los fiscales no pueden hacerlo directamente, tendrían que ir al despacho para generar ahí los espacios de trabajo. Es complicado. Lamentablemente aún no hay expediente judicial electrónico que podría haber facilitado algunas de las averiguaciones y actos legales. Aún no estamos en esa posibilidad.

¿Qué podría hacerse en adelante?

Las actividades están suspendidas y ahí habrá alguna necesidad de reposición de plazos. Eso sí está contemplado y la Fiscalía podrá tomar decisiones una vez nos reincorporemos.

A su retorno de Brasil, José Domingo Pérez y usted, tras los interrogatorios a exejecutivos de Odebrecht (el 10 y 11 de marzo), ¿han manifestado síntomas del virus?

Estuvimos en cuarentena desde que hemos llegado y respetamos eso. Como no hemos tenido todos los síntomas de la enfermedad, no hemos sido candidatos al descarte por coronavirus aún, sino solo las precauciones propias. Seguramente si en algún momento tenemos síntomas adicionales, pediremos el descarte cuando corresponda. La enfermedad puede tener una fase asintomática. No tenemos un descarte, y como no tenemos síntomas, el MINSA no nos hizo el hisopado. Solo lo hace cuando uno tiene fiebre. Tan pronto tengamos un elemento adicional concreto, solicitaremos al MINSA que nos hagan la prueba de descarte.

¿Algún adjunto del Equipo Especial o integrante de la Fiscalía de Lavado de Activos sí ha mostrado síntomas?

Por el momento no. Pero estamos atentos a tomar las precauciones correspondientes. Estamos a la expectativa, y tan pronto se muestren síntomas tenemos que hacernos la prueba. Lo que nos dijeron en el aeropuerto fue que no es automático el hisopado. No a cada persona que llega del extranjero le hacen el descarte, solo a quienes presentan fiebre, ese síntoma fundamentalmente.