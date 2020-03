Vicente Zeballos sobre el aislamiento social: “Tómenlo cual si fuera un estado de guerra”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, expresó a la población que tome las medidas decretadas por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, para frenar el incremento de número de infectados por el coronavirus COVID-19, como “si fuera un estado de guerra”.

En declaraciones para RPP, Zeballos Salinas explicó que en un “estado de guerra” se emiten decisiones “impositivas” y de forma “vertical”.

PUEDES VER Martín Vizcarra dio detalles sobre las medidas contra el coronavirus

“Para alguien que quiera entenderlo en una dimensión mayor: tómenlo cual si fuera un estado de guerra, donde las medidas tienen que darse de manera impositiva y vertical. Sin embargo, acá todavía estamos siendo condescendientes, porque se está flexibilizando el día de hoy”, manifestó.

La noche del último domingo 15, el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en el ámbito nacional y que dispone el aislamiento social de todos los ciudadanos por un periodo de quince días.

Sobre ello, el primer ministro agregó que esa decisión se concretó luego que se conocieran casos de personas infectadas que no habían tenido contacto con personas que llegaron de países con incidencia del mencionado virus.

“Las circunstancias así lo ameritan. Ha sido una decisión bastante delicada, pero había que asumirla”, agregó.

Asimismo, el titular del Consejo de Ministros añadió que, para aclarar cómo se pueden identificar los que transitarán durante este periodo, los Ministerios del Interior y de Defensa trabajan un protocolo.

“En el transcurso del día, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa sacarán un protocolo o instructivo para decir qué personas están permitidas y cómo se van a identificar. No es que yo salga a la calle y diga ‘voy a trabajar en el hospital tal’ y no sea así. [...] Hoy se toma como tiempo necesario para poder recabar una constancia o un carné que acredite su función y no acudir a un desorden”, concluyó.