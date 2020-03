Mónica Saavedra: “La declaración jurada de intereses todavía es un decreto de urgencia a evaluar”

Asegura que la prioridad será revisar los decretos de urgencia del Ejecutivo. Uno de ellos es aquel que regula la presentación de la declaración jurada de intereses. Afirma que no se acogerá a la inmunidad parlamentaria en la investigación fiscal por omitir información sobre una sentencia en su hoja de vida.

¿Cuál será la agenda prioritaria en este nuevo Congreso?

Nuestra agenda principal es la revisión de los decretos de urgencia; es prioridad en todas las bancadas.

¿Conversó con todos los voceros?

Creo que todos saben que es lo primero que haremos. Algunos voceros del pacto de gobernabilidad han estado conversando. En nuestra bancada se ha dado una explicación técnica de los decretos de urgencia.

¿Verán con urgencia que se reduzca el plazo para aplicar modificaciones electorales para el proceso del 2021?

Sí. Se hará la reducción del plazo. Todo se hará en un solo momento.

¿Todos los temas pendiente de la reforma, como las primarias, la paridad, entre otros?

Sí. Estamos de acuerdo todas las bancadas. La idea de este Congreso es avanzar y, por eso, ni bien culmine la juramentación, convocaremos a las elecciones para que se presenten los candidatos a la Mesa Directiva, y el jueves ya estaría instalado el Congreso.

En campaña, usted estaba de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria, pero ahora se habla de una modificación. ¿Cuál es su posición?

Nos hemos puesto de acuerdo en la bancada de Acción Popular en la eliminación de la inmunidad parlamentaria salvo para casos de fiscalización o para cuando estemos investigando determinadas circunstancias, porque es muy importante para poder realizar la función congresal, sino estaríamos sin ningún tipo de protección.

¿Se mantendrá para las comisiones investigadoras?

Nuestra propuesta es eliminarla, salvo para casos de fiscalización y algunas comisiones, para trabajar más tranquilos.

¿Se verá con prioridad?

Sí. Es importante definir cómo empezaremos a trabajar, y es fundamental definir el tema de la inmunidad parlamentaria. Casi todas las bancadas la han mencionado y tenemos que unificar criterios.

Ese era un aspecto que la población exigía como un cambio en el Congreso...

Y es la idea. No vamos a permitir que congresistas con "mochila delictiva" usen al Parlamento como una protección. No los vamos a blindar.

¿Qué pasará con Luciana León? ¿Levantarán su inmunidad con celeridad?

Sí. Cuando estemos instalados se verá su caso y se tratará igual que todos.

¿Por qué no se dio importancia a la declaración jurada de intereses? Solo 8 legisladores la han presentado hasta ahora.

Lo que pasa es que la declaración jurada de intereses no está incluida en el Reglamento del Congreso. Y se debe llenar de forma minuciosa porque involucra a familiares cercanos y entonces tenemos que investigar si tienen algún interés en contratos con el Estado que nos puede afectar. Después de la juramentación, se tienen 15 días para presentar la declaración jurada, pero todavía es un decreto de urgencia que hay que evaluar. Si se aprueba, estoy segura de que ningún congresista tiene inconveniente en presentarla.

Cabe la posibilidad de que no lo hagan si no se aprueba el decreto de urgencia.

Eso lo tendremos que ver más adelante. En el Reglamento del Congreso no está estipulado.

¿Se verá antes de 15 días o seguirá su trámite normal?

Todavía no podría decirle. Pero yo noto en los congresistas que no hay intención de ocultar algún tipo de información. Pero es uno de los decretos de urgencia a evaluar, y luego de ello determinaremos si se presenta (la declaración jurada de intereses).

¿Debe aprobarse?

Yo creo que es importante para demostrar que este es un Congreso diferente, donde existirá equilibrio de poderes y transparencia.

El procurador anticorrupción pidió que vean los casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como los referidos a los Cuellos Blancos, donde está el fiscal Pedro Chávarry. ¿Lo harán?

Creo que es importante. Va a ser uno de los temas que vamos a ver en este Congreso. Los vamos a retomar y a pedir la documentación necesaria para evaluarlo. Creo que todos los congresistas están de acuerdo en continuar con esa investigación.

En el pasado se usó la Comisión de Ética como blindaje. ¿Han conversado sobre cómo definirán a sus miembros?

No. Primero estamos con la juramentación. Hay que ir paso por paso. Estamos entusiasmados en integrar muchas comisiones, pero eso lo tenemos que coordinar con las demás bancadas. Tenemos que conversar los voceros y llegar a acuerdos.

Varios voceros han expresado que elegirán a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo será?

La elección no debería ser política, sino en razón de concurso público, designarse a quien tiene mayor experiencia, tomar en cuenta la meritocracia. En la bancada estamos interesados en que se haga ese tipo de selección.

¿Cómo evitar que sea por invitación?

Hay que reformar la ley. En la bancada estamos de acuerdo en que la elección no sea a dedo. Esperamos que puedan ser nombrados en la última legislatura, con nuevas reglas de juego.

¿Se acogerá a la inmunidad ante la investigación fiscal por no incluir el fallo por violencia familiar en su hoja de vida?

Dije en campaña que no usaré la inmunidad parlamentaria y cumpliré mi palabra. Soy la primera interesada en que el Ministerio Público haga una investigación imparcial y prolija sobre mi caso. Estoy segura de que se archivará esta investigación preliminar. Nunca he ejercido violencia psicológica, menos física contra mis hijos. Todo lo contrario, siempre los he protegido, por eso hice la denuncia primigenia de este proceso judicial.