El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra Cornejo asumió la Presidencia de la República en medio de una crisis política tras la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski. A poco menos de dos años , el ingeniero moqueguano sigue inmerso en más retos cruciales para el desarrollo del país.

La población peruana está alarmada por el avance de casos de contagio del coronavirus en el Perú. Una situación que ha afectado a varios países de distintos continentes y que afecta a su economía, política, entre otros.

PUEDES VER Vizcarra pide a la población no salir de casa para evitar contagio de coronavirus

No obstante, este no es el único caso en el que la gestión del Estado se ha visto cuestionada por la grave situación que se vive en territorio nacional. Desde el inicio de su gobierno, el presidente tuvo un gran reto que causó la indignación de la ciudadanía: la red de corrupción en el sistema judicial.

Otras crisis que vivió el Perú fue la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con la oposición de la bancada Fuerza Popular que era mayoría absoluta en este último. Esta situación terminó cuando Martín Vizcarra decretó la disolución del Parlamento el pasado 30 de setiembre de 2019.

Rememoremos los retos que el gobierno de Vizcarra Cornejo tuvo que afrontar desde que asumió el máximo cargo en el país.

Primer año de Vizcarra: Cuellos Blancos y reformas política y judicial

Martín Vizcarra fue cuestionado desde su primera decisión: convocar a César Villanueva como su presidente del Consejo de Ministros, debido a que fue el que impulsó la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora cumple arresto domiciliario por presunto favorecimiento a Odebrecht.

Un mes después, el Ejecutivo contó con su primer baja: Daniel Córdova renunció a la titularidad del Ministerio de la Producción, luego que en un video ofreciera el cargo de su entonces viceministro Héctor Soldi a un sindicato de pescadores artesanales, para que quede sin efecto el paro que habían anunciado.

En julio del 2018 se destapó el escándalo de corrupción en el sistema judicial peruano: la divulgación de los CNM Audios provocó el descubrimiento de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En las grabaciones se mostraban los intercambios de “favores legales” que se hacían entre jueces y fiscales para beneficio de sus propios intereses. En tres audios se escucha a Salvador Heresi, entonces ministro de Justicia, coordinar reuniones con César Hinostroza, sindicado como uno de los cabecillas de la banda criminal.

Tras este hecho, el presidente Vizcarra le pidió su renuncia vía Twitter. Heresi tuvo que renunciar anunciándolo por esta vía, y meses después se convirtió en uno de los principales opositores del Gobierno de Vizcarra desde el Congreso.

Ante la situación de crisis de institucionalidad en el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el sistema de justicia a cargo de Allan Wagner, denominada Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, para trabajar propuestas legales urgentes.

Mensaje a la nación y presentación de reformas

A dos semanas de conocerse el destape de corrupción, el jefe de Estado se presentó ante el Hemiciclo del Congreso para dar su primer mensaje a la nación del 28 de julio.

En su discurso la principal acción que informó fue la convocatoria a un referéndum enfocado en cuatro temas: reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la prohibición de la reelección de congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.

Pero para lograrse esto, se necesitaba que el Congreso las apruebe. No obstante, estas iniciativas fueron dilatadas por el Legislativo al no elaborar los respectivos dictámenes. Por tal motivo, el 16 de setiembre el mandatario anunció que el Ejecutivo iba a plantear cuestión de confianza por estos proyectos.

Recién el Legislativo aprobó por unanimidad en la madrugada el 4 de octubre de 2018 someter a referéndum las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo. Las mismas fueron respaldadas en el referéndum del 9 diciembre de ese año, exceptuando la de bicameralidad por una distorsión de la naturalidad de la propuesta original. Tras este respaldo ciudadano se aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia, como reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura.

Fuga de César Hinostroza

El siete de octubre durante la madrugada, César Hinostroza escapó del país a través de la frontera con Ecuador, pese a tener impedimento de salida. Para que esto se logre sobornó a algunos funcionarios de Migraciones. Este hecho provocó la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, quien fue reemplazado por Carlos Morán.

El ilícito que hizo el ex juez supremo ha causado que la justicia Española, donde se encuentra Hinostroza Pariachi, acepte su segundo pedido de extradición al Perú.

César Hinostroza fugando del Perú por Tumbes.

Chávarry contra Vizcarra

Uno de los principales opositores de Martín Vizcarra fue Pedro Chávarry, cuando ejercía como fiscal de la Nación, pese a estar investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El presidente se pronunció cuando el titular del Ministerio Público ordenó la separación de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato, grupo de trabajo dedicado a investigar a los funcionarios que recibieron coimas de empresas como Odebrecht y OAS. Ante la presión, Pedro Chávarry tuvo que renunciar el 7 de enero de 2019.

Lluvias, huaicos en el norte y el viaje de Vizcarra

En verano del 2019, el Perú volvió a padecer por las intensas lluvias y huaicos ocasionados por los factores climatológicos, afectando principalmente a la zona norteña del país.

Martín Vizcarra lideró un plan de trabajo para llevar ayuda a las regiones afectadas, encargando a sus ministros dicha labor. No obstante, fue duramente criticado por haber viajado a España y Portugal a cumplir agendas internacionales. Los miembros del Congreso fueron los principales críticos pese a que fueron ellos quienes aprobaron su salida al exterior.

Cambio de Gabinete: Salvador del Solar llega a la PCM

El 9 de marzo, César Villanueva renunció a su cargo de presidente del Consejo de Ministros, asegurando que era el cierre de un ciclo. Días después, e jefe de Estado anunció a Salvador del Solar como su reemplazo. Este evento creó el segundo Gabinete Minsterial paritario en la historia peruana.

Esta decisión también fue criticada por sus opositores señalando que el director de cine y abogado no tenía la experiencia política suficiente para ocupar el cargo.

Tras cumplirse el primer año de su gobierno, Martín Vizcarra agradeció a los peruanos por el apoyo que recibió.

Segundo año: Disolución del Congreso y coronavirus

El Poder Ejecutivo bajo su política público contra la corrupción, envió el 10 de abril de 2019 un paquete de propuestas normativas relacionadas a la reforma política, elaboradas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presidida por Fernando Tuesta.

Archivamiento de proyecto sobre la inmunidad parlamentaria

Entre ellas estaba la propuesta que buscaba que sea la Corte Suprema quien decida levantar la inmunidad parlamentaria en caso de que algún congresista sea requerido por la justicia. Sin embargo, el 17 de mayo, la Comisión de Constitución, liderado por Fuerza Popular, archivó este proyecto de ley.

El 28 de mayo 2019, la Comisión Permanente de Congreso, con votos de Fuerza Popular y del Apra, rechazó gran parte de las recomendaciones presentadas en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para sancionar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Cuestión de confianza por lucha contra la corrupción

Martín Vizcarra anunció en mensaje a la nación que el Ejecutivo presentará cuestión de confianza al Congreso respecto a las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. También criticó a los miembros de grupo de trabajo parlamentario acusándolos de realizar un “descarado blindaje” a favor de Chávarry, basándose en que “la inmunidad no debe convertirse en impunidad”.

29 de mayo de 2019. Vizcarra en mensaje a la nación: "El Congreso nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos. Esto es inaceptable". Foto: Presidencia.

El 4 de junio, Salvador del Solar presenta la cuestión de confianza al Congreso sobre seis proyectos de ley, enfatizando en que si estos son aprobados se deben respetar la esencia de los proyectos, sin distorsionarlas. Al día siguiente, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la cuestión de confianza planteada.

Migración venezolana

Perú se convirtió en la segunda nación con mayor cantidad de inmigrantes de venezolanos, solamente detrás de Colombia, con la llegada de unos 860.000 ciudadanos del país vecino al territorio nacional.

Desde inicios de abril de 2019, el Estado ordenó la expulsión de los cuidadnos del país vecino que entraron irregularmente al país. Desde quincena de junio, el Gobierno comenzó a exigir pasaporte y visa humanitaria para el ingreso por sus fronteras. Esta medida fue criticada por ciertos sectores al indicar que para sellar la visa necesitarán disponer de un pasaporte, documento cuya obtención en Venezuela se ha hecho muy difícil.

Segundo mensaje a la nación y adelanto de elecciones generales

Luego que el 19 de julio, la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra, aprobara un dictamen con el que se establecía que la inmunidad parlamentaria continúe siendo potestad del Congreso, el presidente Martín Vizcarra tomó una decisión radical.

En su segundo mensaje a la nación, el jefe de Estado anunció su propuesta de adelanto de elecciones generales, que entregó al Parlamento mediante el proyecto de reforma constitucional número 4637 el 31 de julio.

"Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones que implica el recorte del mandato congresal y presidencial al 28 de julio del 2020″, anunció Vizcarra en medio de gritos de los fujimoristas y opositores. "Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú Primero!”, finalizó en su discurso.

No obstante, la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, recién se instaló el 3 de setiembre y luego de 23 días, sin esperar la opinión de la Comisión de Venecia y un verdadero debate, mandó al archivo el proyecto sobre el adelanto electoral.

Nueva cuestión de confianza por elección del TC

Ante la negativa del Congreso sobre su propuesta de adelanto de elecciones, el presidente Vizcarra Cornejo anunció un nuevo proyecto de ley para modificar las reglas de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

Indicó además que el primer ministro Salvador del Solar plantearía una cuestión de confianza por esta propuesta. El jefe de la PCM presentó una solicitud al Congreso el viernes 27 de setiembre para que puedan escucharlo en el Pleno del lunes 30.

Esta medida se cuando el proceso de selección de los nuevos tribunos ya había iniciado y algunos legisladores la califiquen como “express”, en beneficio de las mayores fuerza políticas: Fuerza Popular y Apra.

El largo día de la disolución del Congreso

El primer ministro se presentó a primeras horas a la sede del Congreso para plantear cuestión de confianza. No obstante la Junta de Portavoces decidió que se le debía escuchar luego de la elección de los miembros del TC. Esta decisión afectaría directamente a la iniciativa legal que precisaba que el proceso de selección debía suspenderse.

A pesar de la negativa del Parlamento, el primer ministro se presentó en el Hemiciclo para pedir cuestión de confianza, tal como lo respaldaba el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No obstante, este derecho no fue reconocido por Pedro Olaechea quien le indicó que le daban 10 minutos por “cordialidad”.

Pedro Olaechea intimidando a Del Solar sin mayor éxito. Foto: La República.

En ese poco tiempo, Del Solar planteó cuestión de confianza reiterando que si continuaba la elección significaría un rechazo a esta. Tras su abrupta salida, Olaechea continuó con el debate para elegir a los tribunos.

Ya en Palacio, el presidente Martín Vizcarra firmaba junto al Consejo de Ministros y a Del Solar, el decreto de la disolución del Congreso, debido a la negatoria del pedido del Ejecutivo, por continuar la elección de los miembros del TC.

El presidente anunció su decisión minutos antes de las 5 de la tarde, cuando el Parlamento continuaba en sesión debatiendo la cuestión de confianza que planteó Del Solar. Horas más tarde y ante un Legislativo disuelto, Mercedes Aráoz, quien hasta ahora es la única vicepresidenta, juró como “presidenta a cargo”, cargo inconstitucional y a la que renunció en menos de 24 horas.

El cierre del Congreso del 30 de setiembre del 2019 fue calificado como constitucional y marcó la historia del Perú. Composición: Fabrizio Oviedo/La República.

Demanda de Olaechea contra el Poder Ejeucutivo

Ante la decisión de Vizcarra Cornejo, las acusaciones y demandas contra su persona no se hicieron esperar. La más importante fue la demanda competencial y medida cautelar que interpuso Pedro Olaechea ante el TC, firmando aún como presidente del Parlamento.

El mayor órgano supervisor de la Constitución, admitió a revisión la demanda competencial, pero meses después la calificó de improcedente y de esta manera declarar como constitucional la disolución del Congreso.

Eleciones extraordinarias congresales 2020-2021

Con la decisión del 30 de setiembre el presidente también convocó a elecciones extraordinarias congresales para complementar el periodo 2020-2021. Al inicio varios partidos políticos se opusieron pero meses después participaron del proceso electoral como Fuerza Popular, el Apra, entre otros.

El 26 de enero de 2020 se efectuaron los comicios y la población decidió no elegir por mayoría a un partido, como en el anterior periodo con Fuerza Popular. La bancada que tendrá más escalos será la de Acción Popular con 25 espacios.

Con las elecciones extraordinarias muchos de los exmiembros del Parlamento disuelto que eran de oposición del Gobierno, no regresaron a la institución.

Coronavirus llegó al Perú

El pasado 6 de marzo el presidente Martín Vizcarra se pronunció una vez más ante la población para anunciar el primer caso reportado de coronavirus COVID-19 en el Perú.

La pandemia mundial que llegó tras más de 3 meses de ser descubierto en China, ha generado gran alarma en la población. Luego de más de una semana que se reportó el caso cero, ya hay 38 casos confirmados oficialmente.

El presidente Vizcarra junto a la ministra de Salud anunciando el viernes 6 de marzo, el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú. Foto: Presidencia.

Ante la situación de riesgo de propagación de la enfermedad, el Estado ha dispuesto medidas severas para evitar la conglomeración de personas que podría generar una situación grave de riesgo. Entre ellas la prohibición de eventos públicos con más de 300 personas, la suspensión de clases de colegios, institutos y universidades nacionales y particulares.

Además de clausurar la llegada de vuelos al Perú procedentes de Europa y Asia desde el lunes 16. También se dispuso la suspensión de los arribos de cruceros de vacaciones o de turismo a nuestro país por 30 días. Conoce todas las medidas del Gobierno contra el coronavirus COVID-19.

Martín Vizcarra cumplirá dos años de gobierno el lunes 23 de marzo. Foto: La República.

A un poco más de una semana de cumplir dos años de gobierno, el presidente seguirá afrontando las consecuencias del coronavirus, tema por el que ya bancadas del Congreso esperan una respuesta más detallada; así como de las reformas políticas y judiciales inconclusas.

El mandato de Martín Vizcarra Cornejo continuará hasta el 28 de julio de 2021, cuando jure su reemplazo en la Presidencia de la República. El mandatario en entrevista a este diario aseguró que por el momento no piensa continuar en la política, no obstante no descartó la posibilidad de que más adelante puede ser parte de alguna agrupación partidaria.