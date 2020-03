La pandemia autoritaria

La coyuntura electoral del 2021 nos puede conducir a un escenario en el que se desaten disrupciones antipolíticas, capaces de generar un sobresalto mayúsculo. Detrás del voto no actúan solamente elementos racionales o lógicos sino muchos componentes afectivos, sesgos cognitivos, miedos o, inclusive, motivaciones inconscientes. Si Vizcarra se descalabra puede alterar el orden político precedente.

Ya hemos tenido una clarinada de alerta con la votación del pasado mes de enero detrás de agrupaciones como el Frepap, UPP o, en alguna medida, Podemos Perú. Está germinando una opción autoritaria, conservadora y populista. No es mayoritaria, pero es creciente. Eso es lo relevante. De nada sirve hacer el distingo de si acaso Podemos es de derecha o UPP es de izquierda y que, por ende, representan opciones divergentes que no se pueden sumar bajo ningún concepto.

El país está contestando la transición democrática estrenada el 2000, hoy ensuciada de corrupción. ¿Acaso puede pensarse que ver a Toledo preso, a García suicidado agobiado por la justicia que se le acercaba, a Humala al borde de regresar a la cárcel y a PPK con arresto domiciliario, no mancha en absoluto el proceso político construido sobre la implosión del fujimorismo? El votante ya no halla en las banderas de la transición un motivo social legítimo.

Con ese telón de fondo, es más que probable que el próximo año el país busque opciones distintas, alejadas tanto del fujimorismo como de los portavoces de la transición. Y lo que se asoma no es una opción liberal de una derecha moderna o siquiera la reaparición de una izquierda socialista enganchada con márgenes democráticos. Ambas son opciones no jugadas en las últimas décadas en el país, pero no han sabido, ni una ni otra, hacer la tarea política que unos barbados vistos despectivamente, unos radicales etnocaceristas o un exmilitar de verbo florido y jacarandoso han sabido desplegar.

En la construcción de este proscenio disruptivo tiene mucho de responsabilidad el gobierno. No solo las derechas o izquierdas progresistas, que se han dejado arrinconar por sus propios extremos.

Vizcarra tiene ante sí una enorme responsabilidad. Si no hubiese convocado a un referéndum o hubiese disuelto el Congreso probablemente, los antisistema ya estarían dominando el Congreso de transición. Pero si el mandatario se da por bien servido y no ahonda las reformas política y judicial y, por cierto, no acomete la resolución del mayor corrosivo de la normalidad democrática, como es la delincuencia creciente, será el coautor responsable de que el 2021 el país recorra sus fronteras.

Vizcarra le ha dado un balón de oxígeno a una transición democrática que ya estaba muerta. No obstante, si se queda a medio camino, ese combustible ganado servirá para atizar la hoguera de los disruptivos, en lugar de servir para fortalecer la institucionalidad vigente. Siempre hay que recordar que las dos grandes tareas que la transición posfujimorista tenía frente a sí eran la construcción de un país promercado (no proempresa, sinónimo de mercantilismo oligárquico) y de una moderna institucionalidad política. Ambas son hoy fuente de frustración.

