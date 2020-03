Jorge Merino niega actos de corrupción en Gasoducto

El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur no ha reconocido actos de corrupción en la licitación del Gasoducto del Sur u otro proyecto del gobierno del expresidente Ollanta Humala Taso, al acogerse al procedimiento de colaboración eficaz, el 6 de marzo último.

De acuerdo con fuentes del Equipo Especial Lava Jato, en su declaración como aspirante a la colaboración eficaz ante la fiscal Geovana Mori, Merino ha reconocido su participación en un delito de usurpación de funciones, al haber aceptado disposiciones de Nadine Heredia.

El exministro de Energía y Minas le ha dicho a la fiscal que Nadine Heredia Alarcón ejerció funciones de “presidente de la República en la sombra”, esto es que era una funcionaria pública de facto.

Demostrar el papel que Heredia cumplía en el gobierno de Humala es una prioridad de la Fiscalía, pues a partir de allí se puede establecer que ella manejó la licitación del Gasoducto del Sur Peruano a favor de la constructora brasileña. Al ejercer como “presidenta en la sombra”, según la Fiscalía, entonces Heredia tenía la potestad para influir en las decisiones de ministros y funcionarios de Proinversión.

La declaración de Merino fortalecería esa hipótesis, señalan las fuentes al tanto de las investigaciones y la declaración de Merino. Este es un tema del que se habló mucho en el gobierno de Humala y que la fiscalía viene investigando desde hace algunos años, pero que hasta ahora no se había logrado probar.

La confesión

Las sospechas sobre el papel de Heredia surgieron en julio del 2013, luego de que trascendió el audio de una llamada telefónica donde el exministro de Defensa Pedro Cateriano dice haber recibido “luz verde” de Heredia para realizar algunas compras a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Merino va a colaborar con su testimonio y diversos documentos que ha entregado a la fiscal Mori para probar la injerencia de la señora Heredia en el nombramiento de ministros de Estado y su participación activa en diversas reuniones de gobierno donde ella daba opiniones y ejercía mando", precisan las fuentes.

El exministro reconoce que debió rechazar los mandatos de la ex primera dama de la Nación, pero al no haberlo hecho habría permitido que ella usurpara funciones del presidente de la República. Este es el delito que reconoce el exministro, para acogerse a la colaboración eficaz.

Jorge Merino fue ministro de Energía y Minas desde el 11 de diciembre del 2011 hasta el 20 de febrero del 2014. Un primer hecho que ha detallado ampliamente es que un día sábado de febrero del 2011 Nadine Heredia lo citó a Palacio de Gobierno para ofrecerle ser ministro de Energía y Minas.

Él se sorprendió, pero aceptó el encargo. Ese mismo día, recién por la tarde, el presidente Humala lo llama a Palacio de Gobierno, lo nombra y jura como ministro. Pero eso no es todo, ha referido otras reuniones y disposiciones que Nadine Heredia le dio personalmente y por teléfono en su desempeño como ministro.

"La primera semana de diciembre del 2011, cuando trabajaba en Proinversión, como jefe de proyectos de Minería, a través de la dirección ejecutiva, me avisaron que tenía que presentarme en Palacio de Gobierno", declaró Merino.

¿Quiere ser mi ministro?

Al llegar a Palacio de Gobierno, continuó Merino, fui recibido por la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes querían conocerme y saber de mi experiencia en el sector minero en el país y otras calificaciones y detalles técnicos y educativos. Les expliqué mi labor durante una hora y me retiré, dijo.

"Al día siguiente, nuevamente me convocan a Palacio por intermedio de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. En esta oportunidad, el presidente Humala me pidió que viaje a Moquegua a reunirme con el gobernador regional de ese entonces, que era el ingeniero Martín Vizcarra, para diseñar un plan de desarrollo regional, viendo los temas de minería, pesca, agricultura", sigue el relato del exministro.

Luego, “un día sábado, otra vez me convocan a Palacio, dice Merino, a eso de las diez de la mañana, entonces me acerco como las otras veces, al despacho del presidente, pero me condujeron a la oficina de Nadine Heredia; el presidente no estaba”.

“Me recibió la señora Nadine Heredia y luego de saludarme me dijo que quería encargarme el despacho de Energía y Minas, que sea su ministro. Me sorprendí de que ella hiciera la propuesta y le pregunté si el presidente sabía. Me contestó que efectivamente el presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”, recuerda Merino.

“Me retiré y al regresar en la tarde, encontré al presidente Humala y al premier Óscar Valdés y me hacen la invitación oficial para ser ministro de Energía y Minas y les dije que sí aceptaba. Al día siguiente, domingo 11 de febrero del 2011, se realizó el nombramiento y la juramentación, y al día siguiente, lunes 12, llegue al Ministerio de Energía y Minas”, relató el exministro.

Llamadas y mensajes

Jorge Merino ha descrito una serie de llamadas de teléfono y mensajes de texto que recibió de Heredia el primer semestre del año 2012 para conocer todos los avances y el desarrollo para la continuación del proyecto Kuntur. En el segundo semestre de ese año, casi no hubo llamadas, pues se empezó a trabajar en la nueva licitación.

El exministro de Energía y Minas convertido en colaborador eficaz ha entregado a la fiscalía una serie de documentos para confirmar su versión oral.

Según Merino, el hoy exabogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, lo había abordado para que no declare sobre la participación de la ex primera dama de la Nación en las reuniones de gobierno y, por eso, inicialmente, lo negó.

"Cuando me citaron a declarar el 18 de abril del 2018, un día antes de esa fecha el abogado Wilfredo Pedraza me llamó para una reunión y allí me pidió que no hablara de las reuniones con Nadine. No querían que hable de eso y yo accedí erróneamente. Recuerdo que Pedraza participó en esa declaración para asegurarse que no dijera nada", declaró Merino.

Sin corrupción

Sin embargo, cuando la fiscal Geovana Mori le preguntó sobre actos ilícitos u órdenes directas de Nadine Heredia para favorecer a Odebrecht, el exministro ha negado cualquier acto ilícito.

Ha dicho que él no buscó favorecer a Odebrecht y tampoco se lo pidieron, poniendo como ejemplo que se opuso a que Petroperú se convierta en socio de Kuntur Transportadora de Gas, un tema que se evaluó en los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala.

Merino insistió en que durante el tiempo en que fue ministro de Estado no hubo un favorecimiento a la constructora brasileña y que por eso Jorge Barata se quejó de que la licitación del Gasoducto no avanzara y lo cambiaron.

"La declaración y los documentos entregados por el exministro Merino nos van a ayudar en la investigación, son muy útiles", aseguran en la fiscalía.

La declaración de Merino

La República tuvo acceso a la transcripción de la declaración en colaboración eficaz del exministro de Energía y Minas Jorge Merino.

Merino afirma que Nadine nombraba a ministros y se reunía con funcionarios para tomar acuerdos de gobierno y que buscaron que no confiese.

Wilfredo Pedraza: “Es una colaboración sui géneris”

“Estoy sorprendido por los términos de la colaboración eficaz de Merino, porque calzan perfectamente en la necesidad de la fiscalía para su pedido de prisión preventiva”, afirmó Wilfredo Pedraza.

Agregó: “Si no reconoce ningún ilícito, cobro de dinero de Odebrecht, es extraño que diga que Heredia era una funcionaria de facto y que yo le habría pedido que no sea dicho. Como testigo miente”.

"Lo declarado por Merino muestra la fragilidad del sistema de colaboración. No me queda claro cuál es el delito que él está confesando", enfatizó.

“Un colaborador tiene que reconocer haber incurrido en un delito vinculado al hecho que se investiga. El tipo de relación con Heredia no tiene relevancia porque se está investigando el delito de colusión”, refirió.

"Es una pretendida colaboración muy sui géneris que demuestra la fragilidad del sistema de colaboración a la carta que hoy se tiene. Pareciera que está hecha para justificar el requerimiento de prisión preventiva. Además, la afirmación de mi supuesto pedido de que mienta no ha sido objeto de contrastación y después usarlo como fundamento de prisión preventiva. Es arbitrario".

Aspirante

Reservado. La declaración de Jorge Merino detalla una serie de eventos y reuniones que la fiscalía mantiene en reserva.

Documentos. El exministro ha entregado diversos documentos sobre el Gasoducto que se están revisando.