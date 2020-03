Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Esta semana hubieron diversas posturas y comentarios en el ámbito político respecto a la implementación de la pena de muerte en el Perú ¿Cómo surgió esto? Tras una declaración del mandatario Martín Vizcarra quien consideró “evaluar” esta medida tras los diversos feminicidios ocurridos en los últimos años.

En otro contexto, el mandatario y el sistema de Salud entraron en alerta debido a la expansión del coronavirus en nuestro país que ya se incrementó hasta con 43 casos, según reportó el Ministerio de Salud (Minsa) el último sábado.

Finalmente, el mismo Martín Vizcarra hizo un llamado a la población para que no salgan de sus viviendas a fin de evitar la propagación y contagio del coronavirus en el Perú.

Invitamos a leer las frases más polémicas:

Polémica

“Yo no quiero adelantar opinión”. “Hay que evaluarlo”. Estas fueron las respuestas del presidente Martín Vizcarra al ser consultado por un sector de la prensa sobre la posibilidad de implementar la pena de muerte contra la violadores.

Luego de este desliz, el mismo Vizcara confirmó el último miércoles que el Gobierno nunca planteó ninguna iniciativa sobre la implementación de la pena de muerte como medida de justicia en nuestro país.

No es eficaz

Debido a las palabras del presidente sobre la posible evaluación de la pena de muerte, el abogado y constitucionalista, Luciano López consideró que esta medida no es eficaz para los problemas del Perú.

“La pena de muerte no es eficaz. Los problemas (de la violencia de género) son de fondo y requieren soluciones de política pública. Para la tribuna y la incultura es música para los oídos”, escribió el letrado en su cuenta de Twitter.

Aclaración

Por otro lado, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, rechazó que el Poder Ejecutivo tenga en agenda la aplicación de la pena de muerte como sanción para quienes cometan crímenes contra las mujeres.

“Como ministro de Justicia puedo decir que la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa. No vamos a denunciar ningún tratado internacional”, expresó en diálogo con Canal N.

Gasoducto

En otro momento, el excongresista y presidente de la Comisión Lava Jato, Juan Pari destacó las declaraciones de los peruanos sobre el proyecto Gasoducto Sur Peruano pues afirmó que esto rompió con la estrategia de exdirectivos de Odebrecht de intentar ocultar información.

“La verdad tendrá que emerger aún más, pues falta develar todo el proceso así como la participación de más personajes que hasta ahora no han sido implicados”, enfatizó el exparlamentario durante una entrevista en Ideeleradio.

Perjudicial

De acuerdo al contralor general de la República, Nelson Shack, el perjuicio económico estimado por corrupción e ineficiencia en Cajamarca ascendería a 420 millones de soles. Esto respecto al presupuesto anual ejecutado por el gobierno regional y municipalidades.

“Con este perjuicio económico, por ejemplo, se pudieron haber construido 191 colegios o 400 kilómetros de carretera para conectar a las poblaciones del interior de Cajamarca y conducirlas al desarrollo", declaró Shack en Andina.

Panorama

El investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Martín Tanaka, ofreció algunas ideas a La República sobre lo que considera será la actuación del nuevo Congreso, el cual asumirá funciones en los próximos días.

“Uno siempre quiere ser optimista (sobre este Congreso) y esperar lo mejor, pero es difícil porque los plazos son cortos y la gran mayoría de congresistas son nuevos y sin experiencia previa, por lo que van a tener que subirse sobre la marcha a la bicicleta", declaró a este medio.

Corrupción

Para la nueva parlamentaria del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, se deben ajustar las normas en la lucha contra la corrupción.“No puede ser que las empresas que son las instigadoras de la corrupción, finalmente queden protegidas”, aseveró en Ideeleradio.

Esto tras ser consultada por el caso de la licitación del Gasoducto del Sur entre Odebrecht y Graña y Montero, en el marco del interrogatorio a exdirectivos de la constructora por parte de los fiscales en Curitiba, Brasil.

Reflexión

La excongresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, hizo una breve reflexión sobre el accionar del último Congreso disuelto pues consideró que dicha institución estuvo manejado por la mayoría fujimorista en favor de su lideresa, Keiko Fujimori.

“Fuerza Popular será juzgado por la historia. Queda claro que quisieron proteger a la señora Keiko Fujimori a través del Congreso”, destacó Huilca a poco de la juramentación de los nuevos congresista este lunes 16 de marzo.

Crítica

La excandidata al Congreso, Isabel Cortez, criticó las declaraciones de la ministra del Trabajo, Sylvia Cáceres, quien señaló que los empleadores pueden adelantar vacaciones a sus trabajadores si presentan síntomas del coronavirus.

“La señora Sylvia Cáceres debería ser nombrada ya mismo como ministra de la Confiep, del gran empresariado”, escribió la sindicalista desde su cuenta de Twitter.

Entusiasta

Por el contrario, el actual representante del Congreso por el Partido Morado, Gino Costa, se mostró bastante entusiasta tras la propagación del coronavirus en nuestro país asegurando que si “llegamos al Mundial y disolvimos al Congreso” también deberíamos acabar con ese virus.

Anteriormente, el Gobierno anunció 7 nuevas medidas que adoptará para enfrentar la epidemia de coronavirus que, a estas alturas, ya fue clasificada como “pandemia mundial” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).