El Estado en emergencia

Esta columna va sobre la importancia del Estado en momentos de crisis, pero siento que debo empezar con una breve reflexión sobre el coronavirus. Es buen momento para hablar de las nefastas consecuencias del individualismo. Este virus puede ser mortal entre un grupo importante de personas y debemos empezar a pensar en el resto. Está de más resaltar la importancia de poner de nuestra parte para reducir el contagio y evitar la saturación de centros de salud. Si te enfermas de otra cosa y los hospitales están colapsando, créeme, no vas a poder atenderte ni atender a los tuyos.

Dicho esto, quisiera hablar específicamente sobre el acaparamiento y la especulación desmedida en los precios de productos de primera necesidad o relacionados con la emergencia, en este caso, el nuevo virus que ahora es pandemia.

Ya lo mencionaba el abogado Luciano López en sus redes: “El acaparamiento no es delito desde el año 2008. Se derogó en el segundo gobierno de Alan García”. ¿Qué es el acaparamiento? De acuerdo con nuestro anterior marco penal: “El que acapara o de cualquier manera sustrae del consumo o producción con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad (…)”.

Hoy por hoy, no tenemos marco regulativo alguno para lo que está pasando. El típico rollo de: “No necesitamos Estado, el mercado se autorregula” cae por su propio peso. No voy a hablar de Venezuela o de Cuba. Quiero hablarles de España, de Francia, de Estados Unidos. Medidas para el control de precios ya se están tomando en estos países. Los franceses decidieron regular el precio de los desinfectantes de manos pues se agotaron en tiendas e inescrupulosos los vendían en internet a precios inverosímiles. Lo mismo han anunciado para mascarillas y otros productos. En el estado de California, la especulación de precios está prohibida desde antes, en contextos excepcionales. No se puede subir el precio de ciertos productos en más del 10% después de declarada una emergencia. No se trata de controlar precios todo el año, evidentemente, y en muchos países funciona.

Hay quienes estarán pensando, razonablemente, cómo imponer una medida de ese tipo en nuestro país con tanta informalidad y con un Estado cuyas limitaciones son evidentes. Esta situación no puede paralizarnos, eso solo nos obligaría a renunciar a ser parte activa de la solución de estos problemas y a esperar que alguien o algo más lo arregle. Tenemos que ser responsables de nuestra comunidad, sociedad y país. Ejemplos de que, a pesar de todas estas limitaciones, se ha podido emitir regulación eficaz sobran (control de plásticos, remuneración mínima vital, etc.). Es momento de actuar pensando en colectivo.