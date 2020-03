Tras el avance del coronavirus en el Perú, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que la Constitución permite determinar medidas que limiten acciones de toda la sociedad con el propósito del bienestar común. Entre estas normas también están incluidas las económicas y de contrataciones que podrían afectar a las empresas.

Mediante un comunicado suscrito por el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, los organismos de Estado respaldan las medidas que el Consejo de Estado estableció para combatir el avance del COVID-19.

En el documento, se aclara que legalmente "los derechos fundamentales no son absolutos” ante una situación de emergencia como la actual, indicando que no tanto las personas naturales como jurídicas no pueden negarse a colaborar y respetar las medidas anunciadas.

Limitaciones de empresa y contrataciones por coronavirus

En conversación con La República, Walter Gutiérrez reafirmó la posición anunciada en el comunicado, asegurando que las compañías también deben ser parte del principio de colaboración.

El comunicado suscrito hace énfasis al principio de colaboración ¿A qué se refiere esto?

El deber de colaboración implica a todos los entes del Estado para que los derechos fundamentales y servicios públicos se materialicen. Pero también a los ciudadanos. Está reconocido por el propio Tribunal Constitucional.

En el contexto en el que estamos, el nivel de colaboración aterriza en el esfuerzo que todos tenemos que hacer para preservar la salud pública y por lo tanto cumplir las medidas que se dictan para este propósito, al amparo del interés publico.

En específico, ¿qué involucra las limitaciones de empresas y contratación?

Las limitaciones de empresa y económicas ya se están dando. Por ejemplo el prohibir actividades que tiene que ver con llegada de vuelos de Europa y Asia al país, ya significa un limite a la libertad empresarial.

Si se establece que determinados locales de diversión no pueden tener un aforo mayor de 300 personas, ya hay una limitación también. Entonces ya en este momento hay ejemplos concretos de limitación respecto de la libertad de empresa.

Limitación a subida de precios

¿Hasta dónde puede llegar estas medidas?

Es perfectamente posible, aunque ya algunos supermercados ya lo están emitiendo, que las empresas determinen un límite de compra para que no se pueda vender en exceso determinados tipo de bienes justamente para no provocar la escasez.

Se podría limitar la venta irrestricta de agua, eso es perfectamente legal, se esta haciendo incluso en otros países. También podría establecerse, muy puntualmente, para determinados productos que estén vinculados a la salud, que no se pueda especular precios, que normalmente cueste 10 y después 100.

¿Es posible que limiten la subida de precios?

Creo que el Gobierno debe ir evaluando paso a paso, pero todas las posibilidades están abiertas. Yo diría que en este momento, como bien están haciendo los propios empresarios, se están tomando medidas como no vendiéndole a la población la cantidad que deseen.

En relación al exceso de precios, esto se hace en otros lugares, de manera que repito no hay que alarmarse. En estos momentos tenemos que hacer el esfuerzo de mantener la calma. La Constitución permite que se tome medidas, si se puede tomar para personas naturales también se puede para personas jurídicas.

¿Una empresa puede aumentar su personal en esta etapa de emergencia?

Una empresa puede hacerlo. Lo que se está limitando es todo aquello con la propagación, con el riesgo sanitario. Si una compañía quiere tener mas personal para hacer determinadas actividades no existe ningún problema. Las limitaciones es el agolpamiento, la cercanía social.

¿Qué otras medidas podrían aplicarse?

La Defensoría propuso que las municipalidades hagan un seguimiento para verificar que los establecimientos cumplan con la norma respecto al aforo máximo de personas. Este asunto tiene que tomarse con bastante criterio y ver que la ciudadanía también cumpla su papel.

Todo tiene que ver con el espacio, si el espacio es muy pequeño y hay más de 100 personas entonces ahí evidentemente no está bien. En cambio, si tiene un espacio muy grande, pueden tener 300 personas ahí sin ningún problema. La regla es que la cercanía de las personas no puede ser mucha porque lo que tiene que evitarse es el contagio.

Como institución hemos planteado varias iniciativas, como que los adultos mayores aún no estén enfermos, trabajen desde su casa. También los que sufran de preexistencias como diabetes, entre otras enfermedades. Uno de los focos de transmisión es el transporte publico, por lo que cada vehículo debe ser desinfectado a la llegada de cada ruta.

¿Considera que las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes?

Todas las medidas que se están adoptando son importantes y hay que ir evaluándolas porque la dinámica del coronavirus es muy rápida. Si las medidas no cumplen con su objetivo hay que ajustarlas. Hoy no estamos para hacer críticas, hoy estamos para colaborar y que juntos podamos salir de esta situación.

Estamos iniciando un ciclo. El límite de la emergencia sanitaria es de 90 días, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas hasta ese tiempo y a partir de ahí seguramente se retraerán las medidas.

Debemos dar una señal de unidad de la sociedad y el Estado para que juntos podamos salir de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Es una buena oportunidad para revalorar el principio de colaboración y de solidaridad.