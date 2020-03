El vocero de la bancada Somos Perú, Rennán Espinoza, propuso que el Pleno del Congreso elija mañana a la Mesa Directiva de forma excepcional luego de la juramentación de los nuevos legisladores, que se realizará el lunes 16 de marzo en ceremonia privada.

“Pediremos que excepcionalmente se suspenda el plazo de inscripción y tachas de las listas a la Mesa y proceder al voto”, señaló el congresista a través de las redes sociales. Ello ante la aparición de nuevos casos de coronavirus y la necesidad de emitir normas para regular y prevenir esta enfermedad.

Espinoza sostuvo que mañana, tras la juramentación, el pleno del Congreso puede aprobar esta excepción, permitir la inscripción de listas y proceder de inmediato a la elección del presidente y los tres vicepresidentes del Congreso.

En diálogo con Andina, agregó que la situación que vive el país por el coronavirus urge un Parlamento que apruebe las medidas que necesita el Ejecutivo y que la representación nacional cumpla su labor de fiscalizar el cumplimiento de las acciones en todo el país.

“En este momento no hay Comisión Permanente, no hay Congreso, no podemos esperar más ni darnos el lujo de aplazar hasta el jueves la elección de la mesa directiva”, declaró el congresista de Somos Perú.

Congreso: parlamentarios jurarán en privado

Los miembros del nuevo Congreso jurarán al cargo este lunes 16 de marzo, a las 5 de la tarde, en una ceremonia reservada, según anunció la presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, congresista Mónica Saavedra Ocharán.

Esta decisión fue adoptada en concordancia con las medidas restrictivas impulsadas por el Ejecutivo, con el fin de reducir el nivel de contagio tras la llegada al Perú del COVID-19.