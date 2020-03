Verónika Mendoza: Coronavirus revela muchos de los problemas del país [VIDEO]

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, aseguró que el incremento de casos de coronavirus (COVID-19) en nuestro país ha revelado los problemas de fondo como la falta de acceso al agua, la escasez de empleo, la pobre infraestructura, entre otros.

“El COVID-19 nos está mostrando muchos de los problemas de fondo del país: miles de familias y escuelas que no tienen agua potable, miles de trabajadores que no tienen seguro de salud, que no pueden dejar de trabajar ni un solo día porque de eso depende el alimento de su familia, una salud pública abandonada", dijo Mendoza por medio de un video difundido en sus redes sociales.

Seguidamente, la excongresista mostró su preocupación por la precariedad de nuestro sistema de salud, pues según dijo, tenemos el presupuesto de inversión más bajo de América Latina en este sector.

"Si solo le dedicamos el 2,3% del PBI a la salud pública por debajo del promedio de América Latina que es de 4%. Esto está por debajo del 6% que recomienda la OMS”, expresó.

De igual manera, pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que aumente las campañas informativas y que su grupo de trabajo se encarguen de dar el agua necesaria a la población y que a nadie le falte jabón, ni acceso al sistema de Salud.

“Estos son también temas muy importantes que debemos abordar, trabajar, cambiar colectiva y solidariamente. Empecemos ahora cuidándonos y cuidando a la comunidad, asumiendo este problema con responsabilidad y solidaridad”, agregó.

En otro momento, exhortó a los peruanos a respetar todas las medidas sanitarias dadas por el Ejecutivo con el fin de prever la propagación del COVID-19 como lavarse las manos, usar jabón, evitar el contacto, así como acudir a lugares con masiva presencia de personas.

“Este no es un problema individual, la única manera de frenar el COVID 19 es hacerlo colectiva y solidariamente, por eso es importante que nos cuidemos a nosotros y a nuestra comunidad. A nuestros familiares, vecinos y amigos, a nuestras niñas y niños y sobre todo a las personas mayores, a nuestros abuelos y abuelas que son los más vulnerables”, aseveró.

Vizcarra promueve 7 nuevas medidas

Presidente Martín Vizcarra anunció que, vía decreto, se dispone el aislamiento de ciudadanos provenientes de Italia, China, Francia y España, por el COVID-19. Foto: Melissa Merino / La República.

Cabe recordar que Martín Vizcarra anunció siete nuevas medidas que adoptará el Estado para enfrentar la epidemia de coronavirus que, a estas alturas, ya fue clasificada como “pandemia mundial” por la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, el jefe de Estado comunicó a la ciudadanía que la suspensión de las actividades académicas en colegios, tanto nacionales como particulares, se extiende a las casas de estudio superiores (universidades pública y privadas e institutos), a fin de evitar potenciales contagios.