El Estado no descarta el cierre de fronteras para evitar la propagación de la pandemia mundial coronavirus COVID-19 dentro del Perú, de acuerdo a lo dicho por la secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Desilú León.

La funcionaria, quien es la vocera del grupo de trabajo encargado de controlar el avance de la enfermedad, explicó que esto se daría en caso de una segunda etapa, correspondiente a una situación en la que los contagios sean dentro del territorio nacional y el control sea más limitado.

“Son varias las medidas que se pueden evaluar en la segunda etapa. Nosotros estamos en la primera etapa, pero en una segunda etapa, cuando hay un desarrollo de la infección comunitaria, las medidas son varias: van desde el cierre de fronteras, el aislamiento. Son varias medidas que van un poco más allá para proteger la salud y hacer un cerco más completo”, respondió en entrevista con RPP.

Vicente Zeballos lidera la Comisión Multisectorial contra el coronavirus, la que está integrada por varios ministerios y líderes de instituciones públicas. Foto: Antonio Melgarejo/La República.

“Si se controla coronavirus, no será necesario”

No obstante, aclaró que por el momento, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus no toma en cuenta esta incitativa por considerarla más severa y que no estaría de acuerdo a la situación que se vive en el país.

“Está dentro del protocolo evaluar eso (el cierre de fronteras), dentro del protocolo médico sí, pero de las medidas a adoptarse inmediatamente todavía aún no. Si entramos a la segunda etapa se tendrán que evaluar estas medidas. Debemos esperar un poco. Si esto se viene controlando, no será necesario”, enfatizó.

Por otro lado, Desilú León resaltó que las medidas que el Poder Ejecutivo ha tomado no son tardías, porque han respondido en un menor tiempo a lo que lo han hecho otros países también afectados por la pandemia mundial.

La OMS informa que el coronavirus también se transmite en climas cálidos y húmedos. Foto: Andina.

Asimismo, pidió a la población que tenga calma ante esta situación y que el abastecimiento de productos de primera necesidad está garantizado. Hasta ele momento, el Ministerio de Salud confirmó 38 casos de coronavirus en el Perú.