Nueve días después que el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que se había registrado al primer infectado por coronavirus (COVID-19) en territorio peruano, y una creciente demanda de alimentos por parte de la población, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, informó este sábado que la venta de productos en los mercados mayoristas se realiza con normalidad.

Estas declaraciones del Montengro Chavesta, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter, se producen dos días después que la cartera que dirige desde octubre del 2019 asegurara que el Gran Mercado Mayorista de Lima y el Mercado Mayorista de Frutas de San Luis estaban abastecidos para atender la demanda de la ciudadanía.

En esa misma publicación, el ministro exhorta a la población a mantener la calma frente a la creciente demanda de productos de primera necesidad. Asimismo, pidió que se sigan las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud respecto a la higiene personal para evitar la propagación de coronavirus en el Perú.

“¡Los mercados mayoristas están totalmente abastecidos! El ingreso y venta de alimentos se realiza con normalidad, por lo que invocamos a mantener la calma y seguir las recomendaciones sanitarias frente al coronavirus”, reza el tweet de Montenegro.

Minutos después de su publicación, la secretaria técnica de la Comisión Multisectorial contra el coronavirus, Desilú León Chempen, ratificó, como vocera del Gobierno, que no hay desabastecimiento de productos en los mercados, ya que el ingreso de estos se realiza con normalidad.

“La gente debe tener la seguridad de que las cadenas de suministros están garantizadas. Como señaló el presidente de la República, no se han cortado los caminos, no hubo un desastre natural que impide el libre tránsito de las mercancías. Los mercados de abastos tienen sus mecanismos de abastecimiento para determinado tiempo y los supermercados tienen mecanismos de reposición. La industria nacional no ha parado”, expresó León en entrevista para RPP.