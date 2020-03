Dos días después el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus en territorio peruano, la secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel formado para afrontar este virus, Desilú León, exhortó a la población a evitar acudir a concurrir a lugar que concentren a mucha gente, de modo que se pueda evitar contagios.

“Eviten ir a lugares de concentración. La mejor medida de protección es que se queden en casa”, declaró León a la prensa, luego que se conociera que un sector de la población acude a playas o centros de diversión.

En otro momento, León Chempen mencionó que las medidas que brindan las autoridades sanitarias, como el Ministerio de Salud, se dan en función a la curva de crecimiento del número de contagiados y otros factores, por lo que adelantó que se restringirá el desembarque de pasajeros de cruceros turísticos que no tengan problemas de desabastecimiento.

“Tengamos calma. Las medidas se irán anunciando todos los días para que la población esté informada”, agregó.

En horas de la mañana de este sábado, la secretaria del referido grupo de trabajo ratificó, en declaraciones para RPP, que no hay desabastecimiento de productos en los mercados, debido a que el ingreso de estos se realiza con normalidad.

“La gente debe tener la seguridad de que las cadenas de suministros están garantizadas. Como señaló el presidente de la República, no se han cortado los caminos, no hubo un desastre natural que impide el libre tránsito de las mercancías. Los mercados de abastos tienen sus mecanismos de abastecimiento para determinado tiempo y los supermercados tienen mecanismos de reposición. La industria nacional no ha parado”, expresó León.

Desilú León también manifestó que, en caso se pase a una segunda etapa, se podría disponer el cierre de las fronteras a fin de evitar que el virus se extienda en el país.