En el marco de las investigaciones por el caso Gasoducto del Sur, el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino, se acogió a colaboración eficaz sin identidad protegida, e hizo importantes revelaciones que involucran a la ex primera dama Nadine Heredia, durante la diligencia con las fiscales Geovana Mori y Patricia Castañeda.

En el acta de transcripción, al que La República tuvo acceso, Merino Tafur declaró que, mientras ejercía su cargo como jefe de Proyectos de Minería en diciembre de 2011, fue llamado a presentarse a Palacio de Gobierno.

“Cuando Jorge Merino llegó a Palacio, estaba la pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes querían conocerlo y saber de su experiencia en el sector minero en el país”.

Luego de esta reunión, que duró una hora, Merino fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez, fue para solicitarle que viaje a Moquegua a reunirse con Martin Vizcarra para diseñar un plan de desarrollo regional, que involucraba temas mineros, de pesca y agricultura.

El exministro fue convocado para una tercera reunión. Esta vez, Ollanta Humala no pudo recibirlo, por lo que fue llevado a la oficina de Nadine Heredia.

“Nadine Heredia recibió a Jorge Merino, lo saludó y luego le dijo que quería encargarle el despacho de Energía y Minas; Jorge Merino se sorprendió al recibir esta propuesta de Nadine Heredia y le preguntó si esta era del conocimiento del presidente Ollanta Humala, y ella dijo que efectivamente el presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”.

Posteriormente, el día 11 de diciembre, Merino asumió el Ministerio de Energía y Minas, cargo que ocupó hasta el 24 de febrero del 2014.

Por otro lado, Merino hizo una importante revelación con respecto a Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia.

“Cuando Jorge Merino fue citado el día 16 de abril de 2018 a declarar como testigo en el caso Gasoducto 12-2017, el abogado Wilfredo Pedraza lo llamó del número 997924884 un día antes y le pidió reunirse (…) Pedraza le pidió que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas”.

Merino accedió a este pedido, e incluso declaró erróneamente a la fiscalía que no había tenido comunicación con Nadine Heredia. Pedraza fue parte de una de estas diligencias para asegurarse de que el exministro cumpla con el pedido.

“En las reuniones que mantuve con el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, este me hizo entrega de diversos documentos de carácter reservado (…) y me indicó que esa información era para que yo me informe que él estaba haciendo seguimiento a las declaraciones que se venían dando (…) estos documentos tienen el sello de agua de que son copias para la defensa de la investigada Nadine Heredia”, finaliza el acta.

Cabe recordar que las declaraciones de Jorge Merino están señaladas dentro del pedido de 36 meses de prisión preventiva que presentó Geovana Mori para Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga. Esta diligencia terminaría por confirmar que la ex primera dama ejercía funciones de designación de ministros y coordinaciones con funcionarios públicos.