El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur se convirtió en aspirante a colaborador eficaz sin identidad protegida en la investigación que realiza la fiscal del Equipo Especial Lava Jato Geovana Mori a la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Así lo señala la fiscal Mori en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses que presentó contra la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.

La fiscal incluye extractos de la declaración que Merino ofreció el 10 de marzo último, para sustentar los cargos contra Nadine Heredia como presunta funcionaria pública de facto y de obstrucción de la justicia.

Según ha trascendido, el exministro Merino confirmaría que Heredia tenía injerencia en la designación de ministros de Estado.

Además, indica que, en abril del 2018, el abogado Wilfredo Pedraza le pidió no declarar sobre las coordinaciones con Nadine Heredia y que así lo hizo, y que previamente le entregaron documentos reservados de la investigación. “Inclusive en una de las declaraciones que Jorge Merino dio ante la fiscalía en calidad de testigo, el abogado Wilfredo Pedraza participó en una diligencia para asegurarse de que Jorge Merino no hablara sobre las coordinaciones que realizaba con Nadine Heredia”, declaró Merino.

Reunión con Nadine

“Un día sábado, Jorge Merino es convocado para que se presente a Palacio, a eso de las 10:00 de la mañana, entonces se acercó al despacho del presidente, pero como no estaba, fue conducido a la oficina de Nadine Heredia. Nadine Heredia lo saludó y luego le dijo que quería encargarle el despacho de Energía y Minas”, transcribe la fiscal.

“Merino se sorprendió (...) y le preguntó si esta propuesta era de conocimiento del presidente Ollanta Humala, y ella le dijo que efectivamente el presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”, agrega.

La revelación de que el exministro Merino se acogió a la colaboración eficaz es lo único novedoso en el pedido de prisión preventiva. El documento es una transcripción de la disposición de formalización preparatoria y del pedido de impedimento de salida del país.

La fiscal sostiene que Heredia coordinó con los ministros Castilla y Mayorga y funcionarios de Proinversión para que Odebrecht ganara la licitación del Gasoducto y le devuelvan la carta fianza del proyecto Kuntur.

Sobre el peligro procesal y de fuga, la fiscal repite lo que ya se discutió en la prisión preventiva de Heredia en julio del 2017, es decir, que no tiene arraigo laboral y que tiene capacidad de viajar al exterior e influir en los testigos y colaboradores.

En cuanto al exministro Castilla se indica que no tiene arraigo laboral ni familiar, pues trabajaba en el BID, y sus hijas viven en Washington. Lo que no dice es que esa falta de arraigo es consecuencia del impedimento de salida del país que le impusieron, luego de llegar al Perú para declarar como testigo ante el Equipo Especial.

La jueza María de los Ángeles Álvarez verá el pedido de prisión preventiva de Heredia, Castilla y Mayorga, el lunes 16 de marzo, a partir de las 9 a.m.

Abogado y exministros desmienten

Wilfredo Pedraza declaró a La República: "Jorge Merino miente". Con él me he reunido en varias ocasiones. Me pidió apoyo, consejo legal, bajo la premisa de que era inocente y marcaba distancia de cualquier irregularidad. Temía la investigación. Los abogados tenemos el derecho al interrogatorio y de hacer preguntas al testigo".

A su vez, el exministro Eleodoro Mayorga dijo que las “acusaciones no tienen sustento” y Luis Miguel Castilla que los argumentos de Merino “son deplorables”.

El colaborador o2-2020

Jorge Merino se acogió a la colaboración eficaz y renunció a la protección de su identidad. Dice que Pedraza le pidió mentir.