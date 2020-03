Cuatro bancadas evalúan respuesta de Gobierno por coronavirus

Desde que el presidente Martín Vizcarra confirmara el primer caso de coronavirus en el Perú, diversos parlamentarios expresaron su preocupación por las medidas que tomará el Gobierno para prever y combatir este problema.

A pesar que el primer ministro Vicente Zeballos y su gabinete se reunieron con miembros de las bancadas de Acción Popular (AP), Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú; Fernando Meléndez de APP aseguró que la ministra de salud, Elizabeth Hinostroza, no tocó “casi nada” del tema.

“La ministra (Hinostroza) no nos habló casi nada del coronavirus y esa es una de las cosas preocupantes", señaló. "Creemos que en los próximos días se debería dar un mensaje al país para la tranquilidad,”, declaró el legislador a su salida de Palacio el último lunes.

El Ministerio de Salud comunicó que hasta este viernes 13 de marzo ya son 38 los casos de coronavirus en el Perú y la cifra, por lo visto, seguirá aumentando en el transcurso de los días.

La República consultó con voceros y legisladores de las distintas bancadas para saber qué tan importante sería la evaluación del Gobierno sobre esta pandemia mundial de cara al pedido de investidura de Vicente Zeballos.

De acuerdo a Otto Guibovich, vocero oficial de AP, el coronavirus no es la única enfermedad. "El dengue debería preocuparnos mucho más”, expresó.

Sin embargo, espera que el primer ministro exponga “los pormenores” así como “las medidas preventivas” respecto a “este tema netamente de gestión”.

“Lo prudente es escuchar a Zeballos. Si va y no dice nada del coronavirus sería una grave omisión. Eso no sería aceptable”, sostuvo a este medio.

Guibovich, quien también asistió a la reunión con Vicente Zeballos, confirmó lo dicho por Meléndez lamentando el poco tiempo que dedicó la ministra de salud para hablar del coronavirus.

“La ministra de Salud hizo una explicación muy breve sobre la situación del plan de emergencia del coronavirus. Hubiéramos querido que sea más extenso”, nos dijo.

El último martes la ministra Hinostroza pedía que “tengamos conciencia” con los demás en caso se presenten los síntomas. Parece sencillo: lavarse las manos, evitar el contacto y cubrirse la boca.

Felipe Castillo de Podemos dijo a La República que su decisión de entregar la confianza no solo se basará en las medidas generales que presente Zeballos ante el Pleno sino también “en las recomendaciones de decretos de urgencia y el accionar sobre el problema del coronavirus”.

“Nosotros como bancada tenemos un objetivo, [que] es apoyar la gobernabilidad del país”, finalizó.

Castillo confesó que la intención de la reunión era “escuchar el plan nacional de investigación sobre el riesgo de infección por coronavirus”.

“No se abordó el tema. La ministra tampoco abordó. Sé que el Ministerio de Salud ha iniciado toda una vigilancia epidemiológica”, agregó el también médico.

Asimismo, en una explicación más técnica, dijo que lo principal es controlar el virus para evitar que siga avanzando y aislar a los que son sospechosos hasta su confirmación. “Esto va a necesitar mucho de liderazgo”.

El día del anuncio del primer caso, Vizcarra pidió a la población mantener la calma y anunció que se ha implementado el Plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de la eventual introducción de coronavirus en la región.

Otro legislador consultado fue Guillermo Aliaga de Somos Perú quien contó a La República que su partido mostró al gabinete Zeballos su preocupación no solo por el coronavirus sino también en el rebrote del dengue.

Además, dijo que Jorge Pérez, médico de su bancada, hizo “consultas de carácter técnico” a la actual titular del Minsa. No obstante, no tuvo respuesta.

“Esperamos que la ministra pueda absolver dichas consultas en la próxima reunión”, detalló.

Por su parte, Omar Merino de APP, consideró que Elizabeth Hinostroza no debe olvidar los otros problemas visibles en el sector salud como: hospitales en mal estado, equipos médicos almacenados, expedientes técnicos inconclusos, etc.

“No solo es hablar del coronavirus también es hablar del dengue. La ministra de salud debió hablar de los hospitales pues se están cayendo en el interior del país. Hay muchos temas pendientes que tiene que explicarnos”, manifestó.

Coronavirus y el voto de confianza

¿Por qué la expansión del coronavirus podría influir en el voto de confianza al Gabinete Zeballos? Composición: Gerson Cardoso.

¿La expansión del coronavirus influenciaría en el voto de confianza al gabinete Zeballos?

Otto Guivobich consideró que este Congreso es el resultado del “desentendimiento” de dos poderes donde el mismo presidente Vizcarra también está involucrado. “Este nuevo Parlamento tiene que desentenderse de ese enfrentamiento. Queremos estabilidad en el país”, añadió.

De igual manera, consideró que el gabinete de Vicente Zeballos debería mostrar "su mejor posición” pues hay varios temas pendientes incluidos, por su puesto, el coronavirus.

“Esperamos que cuando venga a su presentación nos hablé más del coronavirus. Los pormenores y toda la medida preventiva”, acotó.

Para Felipe Castillo el tema del coronavirus será tomado en cuenta en el pedido de voto de confianza pues los casos de infección vienen aumentando y se espera que Vicente Zeballos muestre “la tranquilidad necesaria al país".

Del mismo modo, consideró que el Ejecutivo debería estar a la altura de las circunstancias a este problema y tener el control necesario para desarrollar nuevas medidas de investigación.

Por otra parte, el legislador mostró su preocupación por los constantes cambios en el gabinete donde también señaló “algunas observaciones”.

“Como bancada aún no tenemos una decisión sobre dar o no la confianza. Necesitamos gestos políticos que de alguna u otra forma nos den las explicaciones. Si esas explicaciones no bastan debemos recomendar la separación”, expresó.

En el caso de Somos Perú, su vocero Rennan Espinoza dijo que su bancada entregará la confianza al gabinete Zeballos por lo que Guillermo Aliaga espera que el Legislativo tenga “una mejor predisposición” a comparación de años anteriores.

“Nosotros vamos a ir a escuchar la exposición del presidente del Consejo de Ministros. Esta se tiene quedar en el pleno con una mejor predisposición para poder otorgar el voto de confianza”, declaró a La República.

Por último, Aliaga explicó que la aceptación del grupo ministerial, además, mostraría “un gesto político de cara a la población”.

“Queremos sustentar de que el nuevo Congreso difiere del Congreso disuelto en la medida que justamente no existe un ánimo confrontacional”, finalizó.