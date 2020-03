Flavio Bento puso ‘codinomes’ y pagó coimas en caso Gasoducto

El exsuperintendente de Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faría, es el nuevo hombre clave del caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Según Jorge Barata, Bento de Faría y el exgerente del proyecto gasífero, Rodney Carvalho, fueron quienes definieron los “codinomes” y los montos de soborno a pagar a los funcionarios gubernamentales que decidieron adjudicar la obra pública al consorcio de Odebrecht y Enagás, al que se sumó Graña y Montero (GyM).

Al término de la jornada de los interrogatorios de ayer en esta ciudad brasileña, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, afirmó que como consecuencia de las revelaciones de Barata, programará citaciones con Bento de Faría para que identifique las personas que se ocultan tras los “codinomes”, indique la cantidad de dinero que se les dio y la modalidad de entrega.

Flavio Bento de Faría ha confesado ante las autoridades que cuando ocupó el puesto de superintendente de Odebrecht, pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para quedarse con millonarias obras públicas.

“Haremos las coordinaciones respectivbas con el procurador Orlando Martello para interrogar a Flavio Bento de Faría, mencionado por el colaborador Jorge Barata. La diligencia podría llevarse a cabo en Perú o Sao Paulo”, dijo Vela.

El fiscal añadió que también buscará interrogar al exdirectivo argentino de Odebrecht, Daniel Díaz, quien, en coordinación con Bento de Faría, constituyó la empresa Fortune Active, en cuya cuenta del Banco Itaú de Uruguay, se registraron transferencias para el pago de sobornos relacionados al Gasoducto Sur Peruano.

La ruta del dinero

En la jornada del miércoles, Barata aportó más datos sobre los pagos al exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, a cambio de su apoyo a Odebrecht para adjudicarse el proyecto Olmos.

Jorge Barata manifestó que el acuerdo era entregarle US$ 300 mil, de cuyo monto salieron US$ 65 mil para financiar la campaña de Simon al Congreso en 2011 -y resultó elegido- y otros US$ 20 mil para sufragar los gastos del candidato del partido del mismo Simon, Marco Cardoso Montoya, al gobierno regional de Lambayeque. En ambos casos el dinero se destinó al consultor Javier Málaga Cochella, quien tenía el “codinome” de “Gravata” (Corbata).

Según el fiscal superior Rafael Vela, en esta ocasión Barata proporcionó evidencia documental sobre los desembolsos de fondos ilícitos para las campañas presidenciales.

"Barata ha reconocido haber hecho aportes a la campañas mediante (fondos ilícitos) del Departamento de Operaciones Estructuradas, como en los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

Hay que recalcar que en el caso de Humala la autorización de los pagos ilegales fue hecha por Marcelo Odebrecht y en el caso del resto fue autorizado por Jorge Barata. De tal manera eso implica también que hay una diferencia entre los casos Fujimori y Humala.

Barata entregó documentos que acreditan la ruta del dinero para estos dos excandidatos", explicó Vela.

El coordinador del Equipo Especial ofreció mayores detalles sobre el caso de Fujimori: "Todas las operaciones están claramente determinadas en el sistema. Dentro de la forma clandestina en la que operaban tenían participación los 'doleiros', quienes recibían el dinero y lo entregaban a las campañas", dijo.

También mencionó que Odebrecht entregó primero US$ 70 mil y luego US$ 30 mil a la excandidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores Nano, mediante el “codinome” “Campanha Regional”. El funcionario de Odebrecht que ofició de intermediario fue Raymundo Trindade Serra.

Paralelamente al interrogatorio a Jorge Barata, también fue abordado Renato Ribeiro Bertoletti, encargado del contrato para la construcción de la Vía de Evitamiento en la ciudad del Cusco. Ribeiro reveló que los pagos ilegales se hicieron mediante funcionarios del Proyecto Especial Plan Copesco (Copesco) del Cusco.

Rafael Vela indicó que quedó pendiente otra jornada de trabajo en la que Jorge Barata terminé de descodificar y de ingresar la información sobre las coimas de Odebrecht.

Barata habló sobre las llamadas de García

Jorge Barata fue preguntado sobre las comunicaciones que mantuvo con el expresidente Alan García. Dijo que pocos días antes del 21 de diciembre de 2016 -cuando el Departamento de Justicia de EEUU informó que Odebrecht había reconocido pago de sobornos en varios países, entre ellos el Perú-, lo llamó por teléfono.

En esa ocasión, la empresa brasileña aceptó coimas en el proyecto del Tren de Lima. También comentó que los comentarios por WhatsApp que hizo con la pareja de García, Roxanne Cheesman, correspondían al tenso contexto del suicidio.

Barata dijo que los pagos por US$ 40 mil a los periodistas Rafael Hidalgo y Juan Carlos Valdivia fue para que apoyaran a Odebrecht con el Gasoducto.