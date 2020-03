RMP: “Parece que la Fiscalía tiene un problema psicológico con el caso Gasoducto” [VIDEO]

El coronavirus ha acaparado las noticias a nivel nacional, por lo que algunas noticias han pasado desapercibidas como el retraso en la instalación del Congreso de la República elegido el 26 de enero.

Rosa María Palacios señaló que el Jurado Nacional de Elecciones demoró un poco el trámite al no proclamar a los ganadores y otorgar las credenciales a los nuevos parlamentarios con rapidez. Asimismo, añadió que la presentación de declaración jurada de bienes y rentas no tendría que tomar tanto tiempo como lo está haciendo.

“50 congresistas no entregan declaraciones de bienes, rentas e intereses y si no presentan no pueden juramentar y si no juramentan no habría quorum para algunas decisiones en el Congreso”, comentó.

La conductora de Sin Guion expuso es posible que el Legislativo no se instale hasta abril.

Desde Curitiba, llegan nuevas noticias. Según RMP, el Equipo Especial Lava Jato ha corroborado todo lo que se sabe respecto al Gasoducto Sur. No obstante, lo nuevo serían los sobornos del comité que otorgó la buena pro de este proyecto.

Además, la abogada detalló que se ha pedido la prisión preventiva para la exprimera dama Nadine Heredia, el exministro de Economía, Luis Miguel Castillo, y el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Palacios recomendó leer la resolución, pues no tiene ni pies ni cabeza, ya que promover un proyecto de inversión no es un delito.

“Hay otro exministro que es colaborador eficaz contra sus colegas ministros ¿qué cosa ha aportado? (...) Parece que la Fiscalía tiene un problema psicológico con el caso Gasoducto, quiere meter preso a alguien”, manifestó.

Por último, la abogada se refirió al acaparamiento de productos básicos como el papel higiénico por la llegada del coronavirus en el Perú. Además, recordó que la cancelación de clases no significa que los estudiantes estén de vacaciones.

