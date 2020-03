Fiscalía archiva denuncia de acoso contra Yonhy Lescano

El Ministerio Público archivó la denuncia por acoso interpuesta contra el excongresista de Acción Popular Yohny Lescano.

Por Twitter, el mismo exlegislador anunció la decisión de la Fiscalía en su caso, al cual acusó de ser una estrategia de persecución “cobarde” del “fujiaprismo”.

“Se probó con 7 peritajes que el wapsap (sic) es falso y que se le difamó”, señaló, defendiéndose, Yonhy Lescano en su red social, anunciando a su vez que tomaría acciones legales contra los que participaron en la presunta persecución que acusa.

Ministerio público ARCHIVO DEFINITIVAMENTE denuncia calumniosa de falso acoso en mi contra. Se probó con 7 peritajes que el wapsap es falso y que se me difamó. En esta persecución cobarde participaron el fujiaprismo y algunos topos. Iniciaré las acciones legales respectivas. pic.twitter.com/LsmVu2UAuH — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) March 11, 2020

En materia, lo que el documento compartido por el exparlamentario indica es la decisión de la Fiscalía no formalizar una denuncia penal en su contra, por lo que se dispuso archivar “definitivamente” el caso.

La disposición de archivo, es preciso indicar, fue firmada por el fiscal provincial adjunto Henry de la Cruz Marcelo, del Primer Despaccho de la Primera Fiscalía Pronvicial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer:

Disposición fiscal que ordena el archivamiento del caso contra Yonhy Lescano.

Denunciante da la cara

Días atrás, la denunciante de Yonhy Lescano, la periodista María del Pilar Rivera, reveló su identidad para confirmar la acusación que interpuso contra el exlegislador de Acción Popular.

"Quiero mostrar quien soy realmente, para que el señor Lescano no vuelva a decir que esta es una denuncia sin rostro. Para que el señor Lescano se atreva a decirme en la cara que estoy mintiendo y que nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la justicia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia”, dijo la denunciante en diálogo con RPP el pasado 4 de marzo.

declaró la denunciante durante una entrevista en RPP.