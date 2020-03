Martín Vizcarra: “Nunca hemos planteado una iniciativa sobre la pena de muerte” [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó este miércoles que el Gobierno nunca planteó ninguna iniciativa sobre la implementación de la pena de muerte como medida de justicia en nuestro país.

“Como Ejecutivo nunca hemos planteado una iniciativa propia respecto a la pena de muerte. Eso está claramente en nuestras declaraciones”, manifestó el mandatario tras una conferencia de prensa para comunicar el estado actual del coronavirus en el Perú.

Como se recuerda el último domingo, Martín Vizcarra, se refirió sobre la evaluación de la pena de muerte tras los constantes feminicidios ocurridos en la región, así como el incremento del machismo que lleva a considerar inferiores a las mujeres.

“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación […] Hay que analizar todas las opciones y veremos lo que realmente sea efectivo, pero sí que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos”, declaró el jefe de Estado en aquella ocasión.

Posteriormente a las declaraciones de Vizcarra y tras la reunión en Palacio de Gobierno con las cuatro bancadas encargadas de integrar la Mesa Directiva (APP, AP, Somos Perú y Podemos), el primer ministro, Vicente Zeballos, confirmó a los congresistas electos que lo dicho por el presidente “se había sacado de contexto” y que sus palabras fueron “mal interpretadas” por lo que no existía ninguna propuesta de la pena de muerte.

Asimismo, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, rechazó que el Poder Ejecutivo tenga en agenda la aplicación de la pena de muerte como sanción para quienes cometan crímenes contra las mujeres.

“Como ministro de Justicia puedo decir que la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa. No vamos a denunciar ningún tratado internacional”, expresó el ministro en diálogo con Canal N el último lunes.