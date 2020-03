Enrique Fernández: Sacaremos a Rafael Rey del BCR

El congresista electo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón aseguró que junto a su bancada evaluarán los mecanismos para “sacar” a Rafael Rey de la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), porque representa la voz del aprismo y fujimorismo.

“Que se vaya lo más pronto, nunca debió estar y si estuvo fue porque tenía el apoyo político de quienes antes gobernaban acá en el Congreso, ahora tiene que volver a su sitio", señaló el excandidato a la alcaldía de Lima.

PUEDES VER Exhortan a electos congresistas presentar sus declaraciones juradas

Asimismo, señaló que no deben continuar porque son la voz del Apra, así como del fujimorismo y pese a que Rey sostuvo no renunciar a su cargo Fernández enfatizó “que no renuncie, lo sacaremos, no hay problema”.

En noviembre del año pasado, Rafael Rey comunicó sus intenciones de renunciar a su cargo porque iba a entrar en funciones un nuevo Congreso que no lo eligió, sin embargo sostuvo haber cambiado de opinión.

El inicio de las labores parlamentarias

En relación al inició de las funciones legislativas, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, la cual está compuesta por Enrique Fernández, Mónica Saavedra y María Isabel Bartolo, se instaló a fin de agilizar los trámites correspondientes.

Enrique Fernández Chacón, quien ejercerá el cargo de primer secretario de ese grupo de trabajo, indicó que recibirán información de cuántos parlamentarios han presentado hasta el momento sus declaraciones juradas para estimar la fecha de juramentación de cada uno de los nuevo integrantes de la representación nacional.

“Tenemos que hacer el balance de cuántos congresistas hicieron los tramite previos, es decir entregaron sus credenciales, declaraciones juradas y todo lo que hay que hacer. De allí podría calcular la fecha de instalación”, manifestó.

Asimismo, el grupo exhortó a los parlamentarios, a través de un comunicado, a cumplir con el trámite indicado, puesto que solo 80 de los 130 legisladores han presentado sus declaraciones juradas.

“Este requerimiento tiene la finalidad de convocar a la Junta Preparatoria en los próximos días para incorporar formalmente, mediante juramento, a los congresistas electos, así como realizar los demás actos parlamentarios que permitan el inicio y normal desenvolvimiento de las actividades del Congreso”, se indica en el comunicado.