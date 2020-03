Matos sobre coronavirus: “El objetivo es que la tasa de propagación sea lo más plana posible" [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, llamó a la calma a la población y anunció medidas para evitar que se eleve la cifra de contagios por coronavirus.

Eduardo Matos precisó que el postergar el año escolar y mantener el aislamiento domiciliario es para disminuir la tasa de propagación que en su mayoría provendría de países como China, Italia, Francia y España.

Asimismo, expuso que al parecer en Italia el COVID-19 llegó a promediados de enero y no marzo como se pensó en un principio, lo cual provocó la gran expansión que ahora afecta a centenares de personas. Según el especialista, el Perú tiene que evitar una situación parecida.

El médico infectólogo del Minsa recalcó que no es seguro si se ha captado a todos los pacientes infectados, ya que este virus no presenta síntomas. Por lo que, probablemente sean más de la cifra oficial. No obstante, manifestó que lo mejor es tener en la mira a la mayor cantidad de pacientes.

“Vamos a tener la posibilidad de captar a muchas personas, pero muchas otras se nos van a escapar de este cerco epidemiológico”, precisó.

Por otro lado, recomendó a aquellas personas que muestren síntomas de una infección respiratoria grave acudir a un centro de salud para descartar cualquier duda y, a su vez, guardar reposo, pues podría ser un factor de diseminación.

Matos especificó que la suspensión de las clases puede ser una de las primeras medidas que el Gobierno tomará.

“El objetivo es que la tasa de propagación sea lo más plana posible y no sea un pico como en Italia (...) Es una oportunidad para prevenir toas las infecciones respiratorias”, concluyó.

