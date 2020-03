El coronavirus decrece en China, pese a que fue el lugar de origen del virus. Rosa María Palacios explicó que el país asiático vive una dictadura, la cual tiene ventajas y desventajas.

Uno de los puntos a favor fueron las medidas radicales para combatir la epidemia. La conductora de Sin Guion sostuvo que se ha hecho grandes sacrificios económicos que llegan a cifras exhorbitantes.

Asimismo, afirmó que el aislamiento en China ha sido efectivo, lo cual se reveló en las cifras de infectados. RMP manifestó que esta medida ha sido copiada por Italia que ha decidido suspender cualquier actividad hasta el 3 de abril.

“Se está tratando de montar a toda velocidad sistemas de clases online que es lo que está haciendo China”, indicó.

Para la abogada, el problema en el Perú es que existen tres casos ceros en distintas partes del territorio y, aunque se han realizado correctamente las labores de contingencia, esto puede ser difícil de controlar, ya que el COVID-19 es asintomatológico.

“Las personas no presentan síntomas y, por lo tanto, no saben que están contagiadas y comienzan a contagiar a la comunidad. Entonces, se expande de manera comunitaria y entramos en una situación como China en enero", señaló.

RMP explicó que estamos en una etapa de contención, pero de no poder contrarrestar los contagios se podría llegar a una cuarentena como en los casos de China e Italia. No obstante, aclaró que las cifras en nuestro país son bajas para tomar esta medida.

"¿Perú podría llegar a una situación de cuarentena? Podría (...) No se puede entrar en pánico porque el pánico no cura. El 70% de las llamadas son falsas y la gran mayoría obedecen a personas que tienen síntomas comunes de un resfriado (...) No puede atiborrar la línea 113 porque simplemente tiene tos”, comentó.

