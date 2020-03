El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, rechazó que el Poder Ejecutivo tenga en agenda la aplicación de la pena de muerte como sanción para quienes cometan crímenes contra las mujeres.

“Como ministro de Justicia puedo decir que la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa. No vamos a denunciar ningún tratado internacional”, expresó en diálogo con Canal N.

El último domingo 8, en el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró que “se debe evaluar” la pena de muerte como medida de disuasión para quienes cometan delitos contra las mujeres.

“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”, manifestó Vizcarra Cornejo a la prensa.

Consultado por las declaraciones de Vizcarra, Castañeda explicó que el jefe de Estado no realizó la propuesta y que es “muy respetuoso de los tratados internacionales”.

“Lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos para enfrentar este clima de violencia, hay que ver de forma completa toda la declaración, él no introduce una propuesta. [...] El presidente será muy respetuoso de los tratados internacionales y eso queda totalmente descartado”, agregó.

Ejecutivo se reunió con bancadas que postulan a Mesa Directiva

El electo congresista de Alianza Para el Progreso Fernando Meléndez indicó que el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, manifestó durante la reunión que sostuvo con las agrupaciones que postulan a la Mesa Directiva que “se malinterpretó las declaraciones del presidente”.

“El premier dijo que las palabras del presidente se malinterpretaron porque este gobierno respeta los derechos humanos”, señaló tras salir de la reunión con el Poder Ejecutivo.