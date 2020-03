Luis Castañeda Lossio: historia de una camioneta incautada

Luis Castañeda Lossio recuperó su libertad. El último jueves 5 de marzo, la Sala Penal Anticorrupción revocó la prisión preventiva de 24 meses que pesaba en su contra.

Ahora, el exburgomaestre afrontará el proceso en su contra en una semilibertad. Es decir, será investigado en su casa, donde deberá cumplir una orden de arresto domiciliario por el mismo espacio de tiempo.

PUEDES VER Luis Castañeda: incautan camioneta que habría sido comprada con dinero de Odebrecht

Luego de conocerse la excarcelación del exalcalde de Lima —quien permanece aún en el penal Miguel Castro Castro, según señala su abogado—, el lunes 9 de marzo, efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, incautaron una camioneta en su vivienda.

El vehículo, por lo demás, no es cualquiera. Se trata de una camioneta Nissan NP300 Frontier color rojo. El dato, por supuesto, no diría nada, sino fuera porque el auto en cuestión no es, pues, de Luis Castañeda Lossio.

Pero si un atributo especial tiene la camioneta, es que fue uno de los elementos determinantes para que, el pasado 16 de febrero, la jueza María Álvarez Calderón, dictara la prisión preventiva contra el Luis Castañeda Lossio.

Camioneta de la discordia

El vehículo estaba estacionado en la amplia cochera de su casa. Fotografías de La República la muestran detenida, intacta y en perfecto estado. Se ve roja, alta, y tan nítida como la luz, la placa evidencia los dígitos determinantes: AKF704.

La camioneta de la discordia. Foto: La República.

PUEDES VER Rafael Vela: Excarcelación de Castañeda es un grave precedente

Para el ex fiscal supremo Avelino Guillén, la incautación del vehículo tiene la finalidad de garantizar el pago de la reparación civil que el exalcalde de Lima tendría que pagar al Estado en caso de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan.

La interpretación del exmagistrado se corresponde con la tesis del Ministerio Público, que dispuso la incautación de la camioneta.

Según la Fiscalía, el automóvil, que era de uso personal de Luis Castañeda Lossio, habría sido adquirido por José Luna Gálvez, cuando aún estaban en buenos términos en Solidaridad Nacional, con dinero de fuente ilícita que Odebrecht habría entregado para la campaña amarilla del exalcalde.

El vehículo, para mayores luces, a la fecha tiene un valor de 41 mil dólares, según la Fiscalía.

Historia de un vehículo

¿Qué hay detrás de esta camioneta Nissan NP300 Frontier? Para el Ministerio Público, todo parece indicar, mucho.

En primer término, el vehículo, que usaba Luis Castañeda Lossio, no es de su propiedad, según lo indican los Registros Públicos.

En realidad, el automóvil figura como un bien de Martín Bustamante Castro, ex hombre de confianza de Luis Castañeda Lossio y, hoy por hoy, el delator o colaborador eficaz que lo expuso ante la Fiscalía.

La situación es, incluso, reconocida hasta por la misma defensa de Luis Castañeda Lossio.

Según su abogado, Bryan Kabsther —que defiende también a Luciana León en la investigación en su contra por el caso Los Intocables Ediles—, Bustamante le prestó en uso la camioneta “y nunca más la recogió".

PUEDES VER Odebrecht: Jorge Barata declara este martes por caso Gasoducto Sur Peruano

"No hubo ninguna transferencia de dinero, ninguna simulac ión de transferencia de activos, que es la teoría que el Ministerio Público está esbozando”, declaró a Canal N el letrado tras la incautación del vehículo.

La camioneta de la prisión preventiva

Ya antes, la camioneta de Martín Bustamante Castro que usaba Luis Castañeda Lossio, estuvo en el centro de la controversia.

Específicamente, el protagonismo del vehículo se dio el 16 de febrero pasado, casi al final de la audiencia de lectura de resolución de la jueza Álvarez Camacho.

Fue en el momento en que la magistrada hacía referencia a que, en el caso de Luis Castañeda Lossio, existía peligro procesal de obstaculización a la justicia.

Dos hechos clave fueron evidentes, como sustento para este peligro procesal, para la jueza: un testimonio de José Luna Gálvez y la camioneta incautada el último martes.

El vehículo de Bustamente Castro siendo usufructado por Luis Castañeda Lossio convenció a la jueza que entre el investigado y el colaborador, había una relación de afinidad.

PUEDES VER Odebrecht pidió 38 millones de dólares a Graña y Montero para entrar a Gasoducto Sur

El usufructo de la camioneta era, para la jueza Álvarez Camacho, el elemento objetivo que probaba la afinidad entre el exalcalde y su antiguo hombre de confianza.

"se nivel de afinidad se confirma precisamente del uso, disfrute, de una camioneta, de un vehículo, de la placa de rodaje tantas veces citada, que, pese a ser su titular este colaborador eficaz [Martín Bustamente Castro], se encuentra en uso actual del investigado Castañeda Lossio”, fueron las palabras utilizadas por la magistrada en la audiencia.

Antes, la jueza había dicho que Bustamante Castro no era cualquier colaborador eficaz. "Es uno que se encuentra en los hechos directamente vinculado, asociado y en términos coloquiales, unido al investigado Castañeda Lossio”, señaló.

El peligro de obstaculización, en ese sentido, lo vio la jueza en una delcaración de Martín Bustamante. En esta, el colaborador contó que el exalcalde de Lima le había pedido “no echar” a ni uno de sus coinvestigados.

"Existe la transcripción de la declaración del colaborador eficaz 155-2019 [Martín Bustamante]. En esta transcripción, este colaborador indicó que en una conversación mantenida con Luis Castañeda Lossio, [cita la magistrada] ‘él me dijo que no debía echar ni a José Luna Gálvez ni Guiselle Zegarra, ante lo cual le respondí que tenía que decir la verdad. Incluso recuerdo que el señor Castañeda me recomendó a un abogado’”.