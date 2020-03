La Defensoría del Pueblo advirtió que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de la región Lambayeque, registra un avance insuficiente en el levantamiento de las observaciones para el proceso de licenciamiento institucional formuladas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pese a que en enero de este año se le exhortó a superar este problema.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, dijo que de continuar la misma situación, el licenciamiento es cada vez más lejano. Indicó que la Sunedu se pronunciaría a fines de este mes.

PUEDES VER: Lambayeque afirma que no hay reportes de un escolar con coronavirus en la región

Es por eso que remitió el oficio n.° 059 al rector Jorge Oliva Núñez, a fin de que actúe y exija a la Comisión de Licenciamiento, que preside María Vásquez Pérez, cumplir de inmediato con las disposiciones que establece el referido organismo.

Al mismo tiempo remitió el documento al Órgano de Control Institucional (OCI) para que tome cartas en el asunto.

Análisis

Hidalgo informó que realizó una supervisión a la universidad para conocer el trabajo realizado en cumplimiento de la norma que establece el proceso de licenciamiento conforme a la Ley n.° 30320.

De esta manera dijo que Sunedu hasta diciembre de 2019 identificó 30 observaciones al proceso de licenciamiento, las que —afirmó— no han sido subsanadas a la fecha.

“Esta situación origina un serio riesgo al funcionamiento de la universidad y por ende a 16 mil estudiantes”, expresó.

Medidas

Líneas seguidas Hidalgo enfatizó que el 6 de enero de este año la Defensoría del Pueblo recomendó al vicerrector académico, Bernardo Nieto, mejorar la labor en aras de lograr el licenciamiento institucional.

No obstante, las sugerencias cayeron en saco roto. Hidalgo enfatizó que sigue la misma situación por lo que responsabilizó de este hecho a la gestión de Jorge Oliva. “Es lamentable que no haya un trabajo célere porque, al no lograrse el licenciamiento de la universidad, se afectará el servicio educativo público”, enfatizó.

Cabe indicar que las observaciones están relacionadas al tema académico, infraestructura y equipamiento (laboratorio, y biblioteca).

Falta equipar laboratorios y talleres

Otro de los indicadores de evaluación está relacionado a las líneas de investigación a desarrollar; además de la disponibilidad de personal docente calificado no menor al 25%. Cabe indicar que el problema medular de la UNPRG es modernizar y equipar con tecnología los laboratorios y talleres.