Fuerza Popular tiene las puertas abiertas para Kenji Fujimori, si retornar al partido que lidera su hermana es una posibilidad que el menor de los Fujimori baraja.

Así se lo hizo saber la aún congresista fujimorista Milagros Salazar —es miembro de la Comisión Permanente— a los medios este martes. “El partido está abierto para cualquier persona que sea simpatizante y que quiera ser parte de Fuerza Popular, incluido Kenji Fujimori”, afirmó.

En declaraciones breves en el Palacio Legislativo, Milagros Salazar manifestó no haberse enterado de lo dicho por el benjamín de los Fujimori luego de asistir a una audiencia en el Poder Judicial por la investigación en su contra sobre los “mamanivideos”.

En pocas palabras, lo que Kenji Fujimori manifestó era que lo único que quiso Fuerza Popular, era hacerse con el poder para “tener el control total del Parlamento”.

“Ha quedado demostrada la sed de Fuerza Popular”, dijo, retórico, Kenji Fujimori a los medios.

Sin embargo, la fujimorista Mialgros Salazar, afirmó no haberse dado por enterada de las declaraciones del mejor de los Fujimori.

“No he escuchado las declaraciones [de Kenji], pero nosotros no hemos tomado el poder", aseguró, no obstante. Seguido, agregó: "

"Aquí [al Congreso] nosotros hemos entrado por la puerta, porque la ciudadanía confió en Fuerza Popular, en Keiko Fujimori. Y, a través de los votos, nos dio la representación y la mayoría y, por lo tanto, [el derecho de] tener más comisiones. No es que nosotros lo tomamos. La ciudadanía nos dio el voto popular”, dijo Milagros Salazar, abonando a la postura del fujimorismo.

“La familia Fujimori tiene que unirse. Todos están en política, han crecido en ella, y la ciudadanía tiene bastante cariño por Kenji, por el ingeniero Fujimori y por Keiko. Y si él tiene la intención de querer servir al país, lo tiene que hacer a través de una institución, que es un partido político. Y si tiene la decisión de venir a Fuerza Popular, las puertas siempre van a estar abiertas para cualquier persona que quiera aportar”, continuó en otro momento la todavía legisladora.

Por otro lado, Milagros Salazar pidió que no se haga una “cacería de brujas” con el caso de Kenji Fujimori en la instancia judicial. "Que se respete el debido proceso y que sea atendido igual que los otros casos, sin abuso político”, señaló la fujimorista.

A Kenji lo quieren

En ese orden de ideas, y vuelta sobre la posibilidad de un retorno del benjamín de los Fujimori, Milagros Salazar reconoció que este cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía porque “lo quieren”.

“Eso no lo podemos negar. Hay que reconocer que es una persona muy querida y que, si se preocupa tanto por los ciudadanos, a través de un partido puede también proponer algunas cosas para mejorar”, dijo la integrante de la Comisión Permanente.