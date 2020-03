Yehude Simon tras salir en libertad: “Soy inocente”

Yehude Simon, una vez que salió en libertad —el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva en su contra planteado por la Fiscalía—, afirmó ante los medios de comunicación que era “inocente”.

En ese orden, el ex primer ministro de Alan García alegó que el proyecto Trasvase Olmos, por el que se le investiga, “nació limpio”.

“Reafirmo lo que siempre he dicho: que soy inocente. El proyecto Olmos para mí nació limpio. No voy a hablar de los argumentos de la Fiscalía, porque me es importante que esto [la investigación] siga. Dios hizo que la justicia se cumpla y veremos que pasa”, dijo Yehude Simon a la salida de la sala de audiencias.

Este domingo, la jueza María Álvarez Camacho declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva por 36 que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial, presentó contra Simon.

La magistrada resolvió que en el caso del también exgobernador de Lambayeque, no habían elementos de convicción suficientes para acreditar la existencia de peligro procesal de obstaculización de la justicia ni peligro de fuga.

“Yo di y pedí por mi pueblo. Hice las cosas de la manera más limpia. He sido premiado por Transparencia y me duele todo esto”, dijo en su defensa Yehude Simon, quien, no obstante, deberá pagar una caución de 30 mil soles en el plazo de tres días hábiles.

De acuerdo a la imputación del fiscal José Domingo Pérez, Yehude Simon sería el líder de una organización criminal que, a cambio de dinero de Odebrecht —que habría sido utilizado para la campaña de reelección de la exautoridad regional—, habría beneficiado a la firma brasileña con el proyecto Trasvase Olmos.

Y aunque Simon ha rechazado haber tenido conocimiento alguno sobre el proceso de licitación de la obra, que obtuvo Odebrecht, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el Gobierno Regional de Lambayeque, que dirigía, tuvo participación en la firma de un convenio de cooperación para impulsar el proyecto.

En este se señalaba que “la organización del concurso para otorgar la concesión al sector privado, así como la promoción para atraer inversionistas potenciales, se realizará de manera conjunta” entre las partes, es decir el gobierno regional, el central, que lideraba Alejandro Toledo, y Proinversión.

