Yehude Simon aseguró no conocer concesión a Odebrecht pero su firma figura en documentos

El exgobernador regional de Lambayeque, concertó con los representantes de la constructora brasileña Odebrecht la concesión de la construcción, operación y mantenimiento del túnel transandino y la primera etapa de la Presa Limón, según un reportaje de Cuarto Poder.

En ese contexto, se conoce que Odebrecht hizo pagos ilícitos denominados como “Concesión Olmos” en sus planillas. De esa caja salió el supuesto dinero para la campaña de Yehude Simon, el cual se entregaba a la mano derecha de su gestión, Pablo Salazar Torres, quien también está detenido.

Antes de su detención, Simon aseguró no haber conocido el proceso de concesión que ganó Odebrecht en el 2004, durante su gobierno regional, pues señaló que no fue su administración sino el gobierno de Toledo y Proinversión los responsables del proceso.

Sin embargo, el 8 de marzo el 2003, Simon, y Proinversión, firmaron un Convenio de Cooperación para empujar y ejecutar el Proyecto Olmos, el cual disponía “la organización del concurso para otogar la concesión al sector privado, así como la promoción para atraer inversionistas potenciales, se realizará de manera conjunta”.

En tanto, Ander Galván, el abogado de Yehude sostuvo que su patrocinado sí tiene responsabilidad en los que firma, “pero en lo que no tiene responsabilidad es la conducta precisa de determinadas personas”.

Odebrecht puso solo 20 millones de dólares

Las condiciones establecidas por el gobierno de Toledo se resumen en el esquema de financiamiento de la obra, que trasladó el riesgo al Estado y no al inversionista. Según un informe de control de la Oficina de Control del Proyecto Especial Olmos Tinajones, el PEOT, Trasvase Olmos se firmó así:

- 100’000,000 dólares obtenidos con bonos garantizados por el Estado peruano.

- 77’000,000 dólares aportados por el Estado peruano, no recuperables.

- 50’000,000 dólares por un préstamo de la CAF garantizado por el Estado peruano.

- 20’000,000,00 dólares aportados por Odebrecht.

Solamente 20 millones fueron de parte de la empresa Odebrecht. Asimismo, emitió bonos garantizados por el Estado y respaldados por un decreto supremo firmado en febrero del 2006 por Toledo y por premier Pedro Pablo Kuczynski.

Frente a esto, la defensa del exgobernador aseguró que “todo deberá establecerse conforme al contrato y si es que hay alguna irregularidad respecto de la ejecución, tendrá que analizarse y tendrá que investigarse. Mi patrocinado, Yehude Simon, está presto a ser investigado por los incrementos y por lo que le impute la Fiscalía, no hay ningún problema. El problema principal es: ¿él debe estar con prisión preventiva cuando hay temas netamente técnicos materia de investigación?”.

“No estamos protegiendo a Odebrecht”

Simon suscribió una resolución ejecutiva regional para aprobar la conformación de la comisión encargada de evaluar la propuesta técnica de Odebrecht, integrada por técnicos del gobierno regional, de Proinversión, de la sociedad civil y de los municipios implicados, y por tres antiguos asesores de Olmos procedentes de Yogoslavia.

Simon le encargó a Alberto Pasco Font, directivo del PEOT, establecer la tarifa de agua llamada “máxima remuneración unitaria” en marzo del 2004. Al parecer, Pasco solicitó los servicios del banco francés BNP Paribás.

Odebrecht presentó su propuesta económica el mismo mes, con una tarifa de 0.659 dólares por metro cúbico de agua trasvasada. El 3 de mayo el banco Paribás le dijo a Proinversión que la tarifa debía ser de 0.684 dólares por metro cúbico de agua trasvasada, un número cercano al que había propuesto antes Odebrecht.

“Puede haber una lectura, uno podría concluir “Odebrecht no tenía por qué saber el contenido de este informe”, pero la otra lectura podría ser, estamos en un momento de investigación y de preguntas, “¿Odebrecht pudo haber tenido acceso a información privilegiada?”. Esa es la otra pregunta”, indicó Galván.

“La defensa del señor Yehude Simon no está protegiendo a Odebrecht, no está defendiendo a Odebrecht. Odebrecht es una empresa que ha realizado actos de corrupción, eso hay que dejarlo tajantemente establecido. Pero, lo que también tenemos que decir nosotros, es que mi patrocinado no ha recibido dinero de Odebrecht. El señor Yehude Simon no ha recibido dinero de Odebrecht, y si es que hay alguna investigación respecto de otros casos, que se investigue”, enfatizó.

La Presa Limón no durará más de cinco años

Respecto a la obra Presa Limón el ingeniero hidráulico Jorge Briones, un experto en Olmos, ha advertido que el agua almacenada allí registra altos niveles de sedimentación debido a la gran cantidad de barro que trae consigo el río Huancabamba.

La Contraloría de la República y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato señalan en informes que la velocidad del agua trasvasada ha disminuido, y eso puede terminar perjudicando el objetivo último de este gran proyecto: el regadío de los campos de cultivo. El especialista Briones no le augura mayor futuro a la Presa Limón.

“Que en este momento han transcurrido siete años, y ya nos precisó la Contraloría que el 40%, 45% de ese volumen, ya está lleno de sedimento. En su sétimo año. Eso ya estaba previsto por las características y por los estudios que han hecho. Lo que pasa es que Odebrecht no hizo un estudio de sedimento, lo tomó a la ligera. Yo calculo que de aquí a unos cinco años más, esa presa va a estar sedimentada”, afirmó Briones.