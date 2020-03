Kenji Fujimori: PJ inicia este lunes revisión de acusación en su contra

El Poder Judicial iniciará este lunes 9 la evaluación de la acusación contra los excongresistas de Fuerza Popular Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio.

De acuerdo a información de este Poder del Estado, la audiencia se realizará desde las 09:00 horas en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigida por el magistrado Hugo Núñez Julca.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía solicitó a inicios de este mes que se dicte en contra de los imputados 18 meses de impedimentos de salida del país.

Al momento de formalizar el caso, en enero último, el Ministerio Público pidió 12 años de pena privativa de la libertad contra Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel. En el caso de Bienvenido Ramírez, la Fiscalía solo requirió 11 años.

También es investigado Alexei Toledo, exasesor del hermano menor de Keiko Fujimori.

¿Por qué investigan a Kenji Fujimori?

El 20 de marzo del 2018, el exlegislador de Fuerza Popular Moisés Mamani mostró una colección de videos en los que se exhibe a Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, intentando convencerlo de

que favorezca con su voto al entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien afrontaba un segundo pedido de vacancia.

En estas cintas se escucha a los investigados sostener que si ayudaban a Kuczynski Godard, quien renunció a la Presidencia tres días después, este lo ayudaría en los proyectos de su región.

“Lo que yo he conseguido para Tumbes lo conseguí en menos de una semana. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, al director de Agroideas, estoy pidiendo ahorita el prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, Senasa. [...] Mira, a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras”, le dijo Bienvenido Ramírez a Moisés Mamani.