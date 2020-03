Ante las recientes revelaciones difundidas por IDLReporteros, en las cuáles un colaborador eficaz explica en detalle 40 entregas de dinero de Miguel Atala a Alan García, pregunté en Twitter qué podría haber llevado al primero a tomar semejantes riesgos. “¡Muchas gracias, Miguelito”, le decía el expresidente y, por lo menos en la documentada nota, no se advierte qué otros motivos lo llevaron a hacer de Rappi (como dijo un tuitero) para AGP. Rosa María Palacios me respondió con una hipótesis muy plausible, que sin embargo no excluye otras: “García era un gran seductor.

Hacía sentir a sus interlocutores importantes. Su aprecio era considerado un honor, el acceso al poder. ¿Que el poderoso te deba un favor? El cielo del ego. Estás por encima del gigante. En psicología debe tener un nombre. Solo así se explica”.

El nombre que conozco para ese fenómeno se lo debo a la psicoanalista norteamericana Ethel Person. En su libro Feeling Strong, en el capítulo destinado al poder de los débiles, lo denomina poder vicario. Es el que se consigue gracias a la cercanía con el o la jefa. Alan García o Nadine Heredia, por citar dos casos recientes. Solo por el hecho de contar con su favor esto te reviste de un aura de poder, la cual desaparece cuando el encumbrado desciende al llano.

En la medida que se trata de un privilegio parasitario, como bien lo muestra la película de Bong Joon-ho, este requiere de la invasión de los fueros del huésped para vivir. Imposible no pensar en el COVID-19, cuyo funcionamiento para colonizar nuestro organismo depende de nosotros mismos: si no lo introduces llevándote la mano a la cara y sus orificios, muere después de unas horas. Sí, el virus es un parásito. Su poder también es vicario. Aunque pueda llegar a ser letal, carece de movilidad propia. Por eso Nava ya no tiene razones para callar todo lo que sabe sobre su difunto jefe. La dialéctica hegeliana del amo y el esclavo no ha desaparecido: ha mutado. Ahora su patrón es la fiscalía del equipo especial. Depende de los fiscales para no retornar a la cárcel, así como antes dependía de García para su lujoso tren de vida y su poder simbólico. En un país tan jerárquico como el nuestro, el poder vicario adquiere una importancia mayor. Pero es transitorio y los parásitos lo saben. Por eso son tan propensos a las genuflexiones y los riesgos inmoderados.