No me hagas recordar, porque soy capaz de vomitar frente al micrófono. A él le han debido dar un tratamiento. Daniel Urresti sobre la declaración de familiares de Alan García de que ya sabían que se iba a suicidar.

Yo le meto un balazo a este huevón y me mato yo. Lo que habría dicho Alan García sobre el fiscal Domingo Pérez.

Me impacta saber que me quería meter un balazo. José Domingo Pérez sobre Alan García.

Funcionaria pública de facto. Fiscal Geovana Mori sobre Nadine Heredia.

Hay medios que necesitan criminalizar mi nombre. Nadine Heredia.

Estamos listos para la lid electoral del 2021 como Frente Patriótico. Antauro Humala.

El señor Antauro Humala ha puesto en mis manos la confianza de analizar estas pruebas nuevas. Yeni Vilcatoma como su abogada en el Andahuaylazo.

Su profesionalismo no está en duda. Hubo otros factores externos que me indujeron a ello. Antauro Humala sobre el cese de Vilcatoma como su abogada.

Los dos mejores candidatos presidenciales que ha tenido el Perú en los últimos treinta años han sido Gastón Acurio y yo. Ambos hemos podido ser candidatos triunfadores y nos abstuvimos. Jaime Bayly.

Con felonía e impudicia, se sumó al fujiaprismo desenfrenado para forzar la renuncia de PPK. Su cinismo, demagogia y conducta golpista no se olvidará. Pedro Cateriano sobre Pedro Olaechea.

A veces no solo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Sebastián Piñera.

Más noticias

Le quieren llamar acuerdo por la gobernabilidad, yo le llamo repartija. Enrique Fernández Chacón sobre la mesa directiva del nuevo congreso.

No necesito, a mí no me tiran conos en la calle. Enrique Fernández Chacón sobre la seguridad a los congresistas.

¿Quién te ha dicho que no es tu culpa, oye inhumana? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no estaría pasando, ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, ¡inhumana! Tu peor castigo va a ser toda tu vida, vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violaron a tu hija, ¡bestia! Ricardo Zúñiga (a) Zorro Supe, conductor de Latina, al aire, a la madre de la niña asesinada.