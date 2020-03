El expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon reafirmó este sábado que “no recibió” dinero de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, en el marco del proyecto Olmos, presunto hecho por el que el Ministerio Público pidió al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva en su contra.

“Yo creo que se está cometiendo una infamia. No solo en mi caso, sino en todos los que están investigados en el proyecto Olmos. [...] Yo me reafirmo que el proyecto Olmos nació limpio, de que jamás le pedí un centavo al señor Barata ni a ninguna empresa”, manifestó durante su intervención en la audiencia en la que el Poder Judicial evaluó el requerimiento fiscal en su contra.

Tras ello, Simon Munaro expresó que confía en que sus exfuncionarios involucrados en este caso Jorge Pasco y Pablo Salazar no cometieron actos ilícitos.

“Olmos lo hizo Proinversión y yo reafirmo mi fe en Jorge Pasco, porque él no es una persona que no sabe lo que está haciendo, un ingeniero de gran nivel profesional. [...] En mis declaraciones ante la Fiscalía he dicho que a Salazar se le dio la confianza porque es una persona que ayudó mucho”, continuó.

Asimismo, indicó que los mencionados funcionarios era a quien él conocía respecto al proyecto, ya que no conocía al personal de Proinversión en Lima, ni mucho menos a Odebrecht.

“Según la Fiscalía, esto lo preparé desde el 2002. Es decir, salgo en libertad en 2001. En 2002 yo vivía en Lima, en la casa de mi hija. No sabía si iba a postular, y contra la voluntad de mi familia lo hice, y gané. Jamás, lo juro en nombre de Dios, el señor Barata me dijo que me iba a dar dinero ni que yo le pedí”, agregó.

La Fiscalía investiga a Yehude Simon y Pablo Salazar por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Dato:

- La jueza María Álvarez informó que emitirá su decisión sobre este requerimiento este domingo 8 de marzo a las 18:00 horas.