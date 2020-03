El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, criticó la resolución de la Sala de Apelaciones que revocó la prisión preventiva impuesta a Luis Castañeda Lossio para dictarle la de arresto domiciliario, en base a informes médicos que demostraban padecimientos en su salud.

“Se trata de una decisión judicial que no compartimos, la criticamos, pero ahora el arresto domiciliario es una variación de la prisión preventiva. Es decir, si se lee el contenido de la decisión judicial, mas bien respalda la teoría del Ministerio Público”, indicó.

PUEDES VER Luis Castañeda ahora queda con prisión domiciliaria

“Grave precedente”

El representante del Ministerio Público reiteró que esta decisión es un grave precedente debido a que ahora los investigados presentarán documentos propios, de instituciones privadas, sin considerar las que se realizaron en Medicina Legal, y lograrán un fallo favorable a sus intereses.

“Lo que nosotros criticamos es que en este caso no ha habido una exhaustiva valoración de los documentos que aportaron para cuestionar el estado de salud del señor Castañeda. Esto genera un grave precedente porque todos los sujetos a una medida de esta naturaleza, se enferman o pretenden hacerlo, presentan documentos privados, de médicos privados y finalmente con ello, obtienen una decisión judicial”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El Poder Judicial impuso Luis Castañeda 24 meses de prisión preventiva en su contra el pasado 14 de febrero. Luego de más de dos semanas, otra instancia del sistema de justicia revocó la medida y le dictó arresto domiciliario por el mismo plazo.

Asimismo, el fiscal coordinar mencionó que esta decisión crea desigualdades entre los casos judiciales, por lo que no está de acuerdo. Asegura que el tres veces alcalde de Lima debe ser tratado como un ciudadano común que es investigado por presunto delitos de corrupción.

“Lo que hace es darle una condición diferenciada por su estado de salud”, enfatizó dando un respaldo al trabajo de la fiscal Milagros Salazar quien lleva el caso de Castañeda Lossio.

PUEDES VER Castañeda, Luna y Martín Bustamante se atacan ante los jueces

Vela: “Hemos visto que Castañeda goza de plena salud”

No obstante, aclaró que ellos no se oponen a otras medidas en contra de investigados con condiciones delicadas de salud, pero señala que a Luis Castañeda se le ha visto con un estado óptimo.

“Nosotros no criticamos de que eventualmente si una persona tiene una condición de salud complicada, la sala pueda variar un pedido de esta naturaleza, lo mismo ocurrio con el señor Kuczynski. Pero hemos visto que el señor Castañeda Lossio goza de plena salud. Es decir, en su alocución personal no solamente ha tenido toda la energía suficiente para formular criticas no solo al Ministerio Público, sino a diferentes personalidades”, remarcó.

Reiteró que el exburgomaestre debe ser tratado de la misma manera que otros ciudadanos en referencia a su condición de salud. Ahora el también excandidato presidencial está a la espera de ser excarcelado.

“Creo que establece un precedente de desigualdad, porque finalmente el señor Castañeda Lossio es un ciudadano como cualquiera que debería estar sujeto a las mismas medidas solamente vinculado a su estado de salud”, reiteró el fiscal Rafael Vela Barba.

Luis Castañeda Lossio es investigado por presuntamente haber recibido sobornos de $ 500 000 por parte de Odebrecht y $ 480 000 de OAS para beneficiarlos en la licitación y concesión de megaobras.