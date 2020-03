Tras el fallecimiento de Javier Pérez de Cuéllar, dos veces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el periodista César Hildebrandt se pronunció sobre las experiencias profesionales que tuvo con él, así como la admiración que le tiene.

El exembajador murió en la noche del último miércoles a los 100 años de edad por causas naturales, según explicaron sus familiares. El deceso de Pérez de Cuéllar provocó que el Gobierno se declare en duelo nacional por dos días.

El director del semanario Hildebrandt en sus trece se refirió a la partida del diplomático peruano considerado de mayor relevancia a nivel internacional, al que resaltó como una persona dedicada e inquebrantable en sus principios.

“Conocí a Pérez de Cuéllar dos horas después de que lo nombraran secretario general de la ONU. En otra oportunidad he contado que fui el primer cuervo en llegar a su casa, con cámara y todo para entrevistarlo”, escribió en su columna del semanario que dirige.

Asimismo comentó que fue uno de los que lo apoyó en contactarse con personas que auspiciaban su campaña política, cuyo opositor era Alberto Fujimori, en lo que se esforzó mucho, pero por una “ingenuidad” de su parte no no lograron su objetivo.

Javier Pérez de Cuéllar postuló a la presidencia de la República en 1995 y tenía como opositor a Alberto Fujimori. Foto: Archivo La República.

“Viviendo en Madrid, recibí el encargo de viajar a Lima para contactarme con cierta gente que auspiciaba su candidatura. hice lo que mejor pude, pero no logré evitar caer en la ingenuidad de hablar, como si de un socio de aventuras se tratara, con alguien que mas tarde se descubría como agente de Vladimiro Montesinos. (...) Por su puesto, todo terminó en un gran fracaso", continuó César Hildebrandt en su texto.

Sostiene que Pérez de Cuéllar “hablaba poco, tenía una mueca como sonrisa y administraba con cierta avaricia su perspicacia. Siempre me pareció un diplomático congénito, con todo lo que pueda significar".

En esos encuentros el periodista subraya que pudo percatarse que las características de la personalidad y trato de Pérez de Cuéllar no era una máscara más, sino que esta permanecerían por siempre con él.

“Lo que quiero decir es que desde el primer día en que lo vi supe que esa mascara de buenas maneras y palabras medidas y tonos repensados jamás caería. Pérez de Cuéllar nació para ese oficio tan pomposo como a veces inútil. Y su ascenso a la secretaría general de la ONU fue el justo premio a ese talento que le fluía naturalmente”, enfatizó.

Javier Pérez de Cuéllar lideró la ONU fue partícipe de la culminación de guerras internacionales al actuar como intermediario. Foto: ONU.

No obstante, César Hildebrandt sostuvo que a pesar de la dedicada labor del abogado peruano por 10 años frente a la ONU, esta no ha logrado un significativo cambio respecto a la influencia política en los países.

“La ONU como se sabe no sirve para casi nada. y Javier Pérez de Cuéllar, a pesar de todos los esfuerzos, no pudo torcer el destino estéril de una institución que no ha evitado una sola guerra y que ha tolerado que países como Israel, por ejemplo, se burlen de cada una de sus “resoluciones”. La ONU es un monstruo malo y eunuco y sus funcionarios cumplen el penoso libreto de fingirse importantes”, escribió.

A pesar de esto, el periodista considera que Javier Pérez de Cuéllar es un distinguido personaje peruano que ha dejado un legado en el país como en el mundo.

“Eso no le quita nada a Pérez de Cuéllar, cuya mayor enseñanza fue ser un hombre decente y de buena fe. y eso es mucho decir en un país como el nuestro”, finalizó Hildebrandt.

Los restos de Javier Pérez de Cuéllar fueron velados en privado el jueves 5 de marzo y este viernes 6 en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería. Su entierro será en el cementerio Presbítero Maestro, con todos los honores que merece su figura.