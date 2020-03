El extitular de la Superintedencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Víctor Shiguiyama Kobashigawa, confesó haber recogido maletines pesados de la empresa de Juan Rassmuss Echecopar para llevarlos a la casa de Jaime Yoshiyama y entregárselos en sus manos. La Fiscalía considera que estas contenían los $ 3.4 millones que el ahora fallecido empresario donó a la campaña Fuerza 2011, en favor de Keiko Fujimori.

La República tuvo acceso a la información que el ingeniero industrial dio ante el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien le cuestionó sobre su participación en la primera campaña presidencial de la hija de Alberto Fujimori y sobre su relación con el empresario Juan Rassmuss.

Víctor Shiguiyama se convirtió en jefe de la Sunat desde setiembre del 2016 hasta que apareció como testigo en el caso Keiko en el 2018 y tuvo que renunciar al cargo. Es una ingeniero industrial que antes de la designación no tenía experiencia en asuntos tributarios, pero aún así Pedro Pablo Kuczynski en su mandato lo nombró en el cargo.

Cabe mencionar que el exfuncionario fue asesor de Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2011. Además, trabajó en la dirección dela compañía MOT S.A. empresa de rubro farmacéutico propiedad de la familia de Jaime Yoshiyama

Víctor Shiguiyama renunció luego que se conoció que aportó $ 20 000 para la campaña del partido fujimorista en el 2010.

En la declaración del 25 de febrero, Víctor Shiguiyama acepta que tiene una “relación amical” con Keiko Fujimori y que la concoce desde que era primer dama en el mandato de su padre y ahora recluido Alberto Fujimori Fujimori.

Shiguiyama: “Un maletín que pesada 2 o 3 k.g.”

El interrogatorio fiscal consistía también en confirmar las hipótesis que se tenía respecto a la participación de Shiguiyama en la entrega de los $ 3.4 millones que Enrique Gubbins Bovet dijo que su tío Juan Rasmuss Echecopar donó a la campaña de Fuerza 2011.

En noviembre de 2019, Gubbins Bovet al ser interrogado por el Ministerio Público detalló que el dinero se entregó en efectivo entre setiembre 2010 y mayo 2011 en la sede de la Fábrica Sudamericana de Fibras S. A. ubicada en Ventanilla, Callao. No obstante, no indicó las personas a las que se entregó los aportes.

Cabe mencionar que Shiguiyama tras la insistencia del fiscal José Domingo Pérez reconoció haber asistido de dos a tres veces la fábrica de Rassmuss por indicación del mismo Jaime Yoshiyama, y desde donde recibía los encargos. Al inicio indicó no recordar la cantidad.

“Sí, recuerdo haber visitado un par o tres veces, no recuerdo las fechas, para recoger un encargo de Jaime Yoshiyama. (...) Iba en mi camioneta y era recibido en el primer piso de las oficinas por el señor Enrique Gubbbins. Los encuentros en cada ocasión duraban entre 20 y 30 minutos aproximadamente", declaró al representante del Ministerio Público.

Shiguiyama indicó en la reciente diligencia que en cada una de las visitas recibió un maletín de tela pesado, y aveces sobres gruesos, de las manos de Enrique Gubbins para que se lo entregue a Jaime Yoshiyama, cuya vivienda está ubicada en La Molina.

“Un maletín de tela, similar al de trabajo, de 40 x 20 centímetros, color negro, con asas cortas. El maletín se encontraba lleno, pesada aproximadamente 2 o 3 kilos”, detalló ante el fiscal Pérez Gómez.

Siguiyama: "Nunca se abren los encargos”

Sin embargo, aclaró que no conocía el contenido de los maletines o los sobres, pero que el supone que se tratarían de documentos “sensibles” que tiene “todo partido”

“No me consta, el señor Jaime Yoshiyama nunca me dijo nada, pero debo entender que eran documentos sensibles. Conociendo las dinámicas de las campañas es común que suceda eso", sostuvo asegurando que no abrió los maletines porque “nunca se abren los encargos”.

Es decir, el superintendente de la Sunat se encargaba de llevar los maletines desde el Callao hasta La Molina, donde se encuentra la vivienda de Yoshiyama. Y, según Shiguiyama, sin preguntar para qué o el contenido de éstas.

Otra exfuncionaria de la Sunat implicada

El mismo día de la declaración de Shiguiyama, también fue convocada Ana Cecilia Matsuno, quien fue funcionaria de la Sunat y también estrechamente ligada a la cúpula de Fuerza Popular.

La economista estuvo a cargo de la jefatura de Aduanas de la Sunat durante la gestión de Shiguiyama, pero también operó como mensajera entre Rassmuss Echecopar y Yoshiyama.

Ana Cecilia Matsuno también aportó a la campaña de Fuerza Popular y tras conocerse este dato tuvo que renunciar a su cargo en la Sunat.

Detalló que llegó a la fábrica porque fue a dar una charla, pero que alguien de Fuerza Popular le encargó ir a la dirección que había dejado en un pos it para que entregue un sobre para Jaime Yoshiyama.

“Me entregaron un sobre cerrado para entregaron al señor Jaime Yoshiyama, esto luego de la reunión, no recuerdo quién fue, pero uno de ellos me dijo que lo entregue. (Era) un sobre manila grande tamaño oficio, grueso, que estaba cerrado. Era como un libro grueso”, respondió a la Fiscalía.

Luego de esto, llegó a la dirección indicada y era la casa del hombre de confianza de Keiko Fujimori, a quien le entregó el sobre manila. Por otro lado confirmó en su declaración la donación de $ 150 000 a Fuerza Popular.

Keiko Fujimori regresó a prisión preventiva el pasado 28 de enero por demostrarse que representan un alto riesgo de obstaculización y de fuga. Foto: Poder Judicial.

La Fiscalía sospecha que ambos personajes, Víctor Siguiyama y Ana Cecilia Matsuno estuvieron involucrados en al denuncia por defraudación tributara contra Jorge Barata del 4 de octubre de 2018, con el objetivo de afectar el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Keiko Fujimori junto a Jaime Yoshiyama continúan detenidos bajo prisión preventiva, hasta que se culmine el plazo establecido para su investigación. La Fiscalía los imputa de organización criminal, lavado de activos, fraude procesal, entre otros.