Abogado de Nadine señaló que Fiscalía no le permite asistir al interrogatorio a Barata

El abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, cuestionó la decisión de la Fiscalía de no haber autorizado su presencia en el interrogatorio que realizará el Equipo Especial Lava Jato el 10 y 11 de marzo en Curitiva, Brasil al ex director ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata.

“Sería bueno que nos dejen participar, porque si le vas a pedir prisión a alguien por lo menos déjalo defenderse. Me enteré por ustedes (la prensa) del interrogatorio del 10 y 11 de marzo y presenté un escrito a la Fiscalía y me responde que no", declaró.

PUEDES VER Nadine Heredia: dejan al voto revocar impedimento de salida en su contra

Moreno sostuvo haber presentado una solicitud a la Fiscalía para que se le permitiera formar parte de la sesión en la que se sigue investigando el caso Gasoducto Sur Peruano, sin embargo, el pedido fue denegado señalando que “los procesos de colaboración eficaz son reservados”.

“El proceso de colaboración es secreto pero, ¿sabes por qué es secreto? Porque si tú participas en las diligencias te vas a enterar quién es el colaborador, pero todos sabemos acá quién es Jorge Barata, entonces, ¿por qué me tendrían que negar la participación? ¿O es que no se quieren hacer las preguntas que deben hacerse?”, sostuvo.

En relación a la nueva medida de coerción que se solicitará en contra de la ex primera dama, la defensa aseguró que están a la expectativa, ya que el impedimento de salida y la comparecencia con restricciones indicadas contra su patrocinada “funcionan”.

“Algo tendría que cambiar radicalmente en estos días como para que Fiscalía nos diga ‘ah no, un pedido de prisión preventiva’, y eso no va a pasar", manifestó Jefferson Moreno.

PUEDES VER Vela asegura que hay pruebas suficientes para consolidar extradición de Toledo y Karp

En ese mismo sentido, rechazó que exista una intromisión en el proceso por parte de Nadine Heredia, asimismo, negó que la figura de funcionario de facto pueda ser aplicable en su caso.

“Ella está cansada de haber pasado por todas las medidas de coerción del código. Todo lo que existe en el código procesal lo ha pasado Nadine Heredia, desde el allanamiento, la botaron de su casa, le dieron prisión preventiva, está con comparecencia con restricciones. Una raya más al tigre cansa, pero si es ilegal lo vamos a pelear”.