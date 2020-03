Rocío Barrios: ¿Por qué la denuncia sale ahora que estoy limpiando el sector?

Rocío Barrios, ministra de la Producción y objeto de una acusación presentada por la Fiscalía por presunto peculado, señaló a La República su escepticismo respecto al proceso en su contra.

La titular de Produce indicó que le resulta “sintomático" que la acusación aparezca ahora, luego de que anunciara la reestructuración del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la veda de anchoveta.

“No creo en la casualidad, menos en política”, indicó a este diario Rocío Barrios. “Saben que soy ministra del Estado y que esto es un tema mediático”, agregó.

En ese orden de ideas, la ministra de la Producción subrayó que la lógica indica “que sean muy prolijos al realizar una acusación de este tipo”, argumento al que sumó no pocos cuestionamientos.

Como se sabe, la ministra Rocío Barrios es acusada de haber incurrido en el presunto delito de peculado doloso cuando fue exdirectora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el 2014.

De acuerdo al requerimiento de acusación de la Fiscalía, Rocío Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos por servicios de dos empresas, entre julio y noviembre de 2014, para el mantenimiento de 40 vehículos de la PCM, por un valor que supera los 177 mil soles.

“¿Por qué sale [esta acusación] semanas después que estoy “pisando callos” y limpiando el sector?”, cuestionó la ministra Rocío Barrios, en diálogo con La República.

Ayer, en Exitosa, del mismo modo la ministra evidenció su escepticismo sobre la prontitud con que se ha requerido una acusación en su contra.

"No es coincidencia que en enero hemos emitido un decreto de urgencia a través del cual queremos ordenar la casa y estamos luchando contra la corrupción”, dijo.

¿Represalias?

Aunque sin precisar exactamente que recibió amenazas o advertencias en torno a posibles represalias por su labor en el Ministerio de la Producción, específicamente por el tema de Imarpe, la ministra Rocío Barrios contó a La República, sin embargo, que se lo mencionaron “no una sino muchas personas”.

“Que tenga cuidado con quién me meto, no todos son buenos. No le tomé importancia, pero lo recordé el día que se aprobó el decreto de urgencia en Consejo de Ministros y salió el spot (sobre la pesca). Pero lo volvería a hacer”, aseguró, sin embargo, la ministra Rocío Barrios.