Insoportable levedad de la crisis

El presidente Martín Vizcarra está logrando que el puesto de ministro de estado sea más inestable que el de director técnico de equipo de fútbol de la liga peruana, aunque a él cada nuevo relevo no le parezca una crisis.

La velocidad de los cambios ministeriales en la presidencia de Vizcarra, desde marzo 2017, es mayor que la de gobiernos previos, con un promedio de un nuevo ministro cada 22 días, pero este indicador podría caer más.

La titular del MEM, Susana Vilca, fue acusada de conflicto de intereses por varias concesiones mineras que ella tenía en diversas regiones cuando era viceministra de Minas, y antes, en 2007, por tener empleados fantasmas en su despacho de congresista.

A su vez, la ministra de Producción, Rocío Barrios, enfrenta un pedido de prisión de nueve años por un pago que aprobó, en diciembre 2014, por mantenimiento de vehículos en la PCM; mientras el titular del MTC, Carlos Lozada, afronta una investigación por la concesión de una carretera en Puno en 2018.

No se puede concluir que Barrios o Lozada sean corruptos. En el sector público peruano es usual salir empapelado de juicios de quienes perdieron un beneficio. Quien no lo quiera, opta por el modo rayos X –no se mueva, no respire, no haga nada–, como, penosamente, ocurre hoy con muchos.

La respuesta de Barrios en TV pareció sólida, a diferencia de la del premier Vicente Zevallos de que “todos los ministros están en evaluación”; o sea, ‘mejor pregúntenle al presidente, que, de eso, mayormente yo desconozco’.

Muchos creen que estos cambios son crisis políticas, aunque el presidente Vizcarra no lo vea así, como explicó en el anterior recambio de cuatro ministros. Y seguro es honesto en lo que dice, pues él se toma las cosas con calma; tanta, que suele demorarse hasta diez días para nombrar un relevo ministerial. Pero si tanto tiempo se toma, podría invertirlo en verificar todos los antecedentes de un potencial miembro del gabinete y no parecer improvisado.

Muchos dicen –erradamente– que ‘crisis’ es, para los chinos, “riesgo y oportunidad”, y Bertolt Brecht decía que la crisis sucede “cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir”, que es lo que parece que sucede con el actual gabinete.