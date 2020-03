Arequipa: Piden 4 años de cárcel para Marcos Hinojosa y la Tía Pocha

Mónica Cuti

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios solicitó que se inicie la etapa de control de acusación en la investigación en contra del exgerente de Seguridad Ciudadana, Marcos Hinojosa, y Andrea Amparo Tapia Velásquez, más conocida como la Tía Pocha. Ello por la presunta entrega de coimas al exfuncionario de parte de Amparo Tapia, dueña del prostíbulo "Amanecer”.

La acusación ingresó a la Corte Superior de Justicia en febrero último y se espera se fije fecha para que se sustente la imputación del Ministerio Público. El fiscal que lleva el caso, Renzo Díaz Valdivia, solicita la pena de 4 años y 8 meses contra Hinojosa, exhombre de confianza de Alfredo Zegarra (exalcalde provincial), por el delito de cohecho pasivo. Para Tapia pide 4 años de pena de prisión.

El caso que se investigó es el presunto cobro de dinero de parte de Hinojosa a la Tía Pocha para evitar que su club nocturno "Amanecer" sea intervenido y clausurado en diferentes ocasiones. En esa época, Hinojosa ocupaba el cargo de gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Según la investigación fiscal, habría recibido entre S/ 6 000 y S/ 8 000, algunos montos se entregaban mensualmente. Estos montos habrían sido entregados de forma directa, por lo que no estarían registrados en ninguna cuenta bancaria.

En un momento el exfuncionario pidió que se le levante el secreto bancario, pero esto no se hizo. Más bien lo que sí se levantó es su secreto de las comunicaciones.

Esta acción se realizó en 2019 y buscó verificar si Tapia e Hinojosa mantenían comunicación. La información que se solicitó a las empresas de telefonía comprende dos años de llamadas, el 2016 y el 2019. Además de ellos, también se cuenta con el registro de comunicaciones de más implicados. Toda esta información fue analizada.

De acuerdo a los primeros testimonios recogidos por la Fiscalía Anticorrupción, Hinojosa recibía una bolsa mensual para no realizar inspecciones al local donde presuntamente se ejercía la prostitución. La entrega era a través de terceros.

Además, el Ministerio Público contaría con indicios y pruebas documentarias de que en este club nocturno no se realizaban operativos. Incluso se habría corroborado que algunas intervenciones eran saboteadas, pues al momento de querer efectuarlas no estaba el personal o no había coordinaciones y se frustraban.

Otro proceso

Actualmente la Tía Pocha es investigada junto a sus hijos y yernos por el delito de lavado de activos. El caso ingresará a juicio en julio de este año. En este proceso se presentaron audios en los que también se habla de presuntos pagos que hacía Tapia a Hinojosa. La Fiscalía de Lavado de Activos pide 8 años de cárcel para todo el clan.