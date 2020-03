Yohny Lescano: periodista acosada reveló su identidad para exigir justicia [VIDEO]

La periodista María del Pilar Rivera decidió salir a la luz y revelar su identidad para confirmar su denuncia de acoso sexual contra el excongresista de Acción Popular (AP), Yohny Lescano, quien fue suspendido 120 días por la Comisión de Ética del Congreso el último 3 de abril del 2019.

“Si yo estoy aquí es porque quiero mostrar quien soy realmente. Para que el señor Lescano no vuelva a decir que esta es una denuncia sin rostro. Para que el señor Lescano se atreva a decirme en la cara que estoy mintiendo y que nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la justicia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia”, declaró la denunciante durante una entrevista en RPP.

Por otro lado, Rivera cuestionó el trabajo del Ministerio Público, pues según dijo, hasta la fecha no han definido ninguna sanción contra el exparlamentario. De igual manera, descartó cualquier vínculo con el Apra o el fujimorismo.

“Ha pasado un año. ¿Cómo tuve que haber acabado yo para que agilicen estos trámites? ¿Golpeada o abusada? Fui la primera mujer en denunciar a un tipo como Lescano. Yo no tengo que ver con el Apra o con el fujimorismo”, aseveró.

Rivera: “Nunca trabajamos juntos, ni fuimos amigos”

Por otro lado, María del Pilar Rivera aseguró que fue un año muy difícil, pues desde que los chats entre Lescano y ella se hicieron públicos ha recibido varios “ataques” en su contra por su aspecto físico.

“Ha sido un año difícil para mí. Ha sido un año que he recibido ataques por mi contextura. Que agradezca que alguien me acosa. Que soy una mentirosa. Cosas así en las redes sociales. Yo me siento fuerte y valiente de poder afrontar lo que puedan publicar”, enfatizó.

Posteriormente, la demandante aseguró que nunca trabajó con Yohny Lescano y tampoco fueron amigos por lo que en ningún momento pensó que este le iba a mandar mensajes con contenido sexual.

“Nunca trabajamos juntos. Ni fuimos amigos. Yo lo conozco cuando trabajaba en un medio de comunicación. Yo era también presidenta de una asociación de lucha contra el cáncer en Cañete y me acerqué a él. Lo saludé y le pedí el apoyo para una donación de sillas. […] Era una relación periodista-fuente”, agregó.

Abogada: Lescano busca desestimar resolución

Yohny Lescano fue suspendido 120 días el pasado 3 de abril del 2019.

Asimismo, Mónica Salas, abogada de María del Pilar Rivera, contó que Yohny Lescano busca “desestimar la resolución” emitida por el Poder Judicial, el cual dio medidas de protección para su patrocinada.

“Él (Yohny Lescano) quiere desestimar la resolución donde a mi patrocinada le dan medidas de protección en el 21 Juzgado de Familia y él apela. Se va a sala y allá hay 3 magistrados. Los 3 jueces ratifican la sentencia del 21 Juzgado de Familia. Al final se hacen efectivas las medidas de protección”, declaró.

De igual manera, la abogada señaló que lo único que incluye la Fiscalía es la ampliación de la investigación debido a que ya se han presentado “nuevos medios probatorios” contra el exlegislador.

“En este momento lo único que tenemos es una ampliación de investigación. A la fiscal le ha parecido que hay que ampliar la investigación. Hemos presentado nuevos medios probatorias, las contradicciones del señor Lescano donde pide disculpas públicas, hemos presentado los videos y las otras pruebas”, finalizó.

Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, fue el periodista Erick Sánchez quien difundió las conversaciones de WhastApp que Lescano le enviaba a María del Pilar Rivera, cuya identidad se mantuvo en secreto hasta hoy.

A pesar de que en reiteradas oportunidades, Yohny Lescano negó haber sido el emisor de esos mensajes, el Pleno del Congreso aprobó suspenderlo por 120 días con 76 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones.

Es importante indicar que según el Artículo 154-B de la Ley N° 30823 aprobado a través del Decreto Legislativo 1410-2018, la persona “que, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona, que obtuvo con su anuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con treinta a ciento veinte días-multa”.