Ministra Barrios puso su cargo a disposición tras acusación fiscal

Cuando la recomposición del Consejo de Ministros parecía darle al Ejecutivo una salida a la crisis política que atravesaba, dos investigaciones por delitos de corrupción contra los ministros Carlos Lozada (Transportes y Comunicaciones) y Rocío Barrios (Producción), vuelven a poner en el ojo de la tormenta al gabinete presidido por Vicente Zeballos. Situación que, incluso, ha llevado a la ministra a poner su cargo a disposición.

Así lo dio a conocer ayer la propia titular de Producción, horas después de que el fiscal Edwin Manrique Durand formulara el requerimiento de acusación en su contra por el delito de peculado doloso.

“Yo no he sido notificada de esa resolución, yo me he enterado por los medios. He hablado con Zeballos y le dije que ponía mi cargo a disposición, como corresponde”, declaró en entrevista para Canal N.

Según el documento de la acusación, al que La República tuvo acceso, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de dos empresas (Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC) para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por un costo superior a los 177 mil 279 soles.

La imputación contra Barrios se da en su condición de exdirectora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM. “Habiéndose los aludidos servidores y funcionarios de la PCM, reconocido la referida deuda sin que existan las respectivas órdenes de servicio, ni las constancias de conformidad, ni evidencia de haberse realizado el servicio”, se lee en la acusación.

Pero la aún ministra niega tajantemente estas imputaciones. “Es completamente incorrecto y rechazo las imputaciones del Ministerio Público”, indicó.

Según Barrios, todo se debe a una tipificación errónea del delito y una investigación frágil de la Fiscalía. “Cuando a mí me notifican esta denuncia, en el 2016, fue por omisión de deberes funcionales, no por peculado”, añade contrariada.

La ministra explicó que llegó a la PCM el 7 de noviembre del 2014, designada por Ana Jara, y que lo primero que empezó a recibir fueron cartas notariales por problemas de adeudo de diversos servicios, por lo que asumió los pagos del mantenimiento de los vehículos de la gestión anterior. “Señalan que estos gastos se originaron en mi gestión, pero no fue así. Estos son servicios acumulados, de meses anteriores”, aseguró.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Barrios afirmó que la acusación fiscal carece de asidero legal.

"Toda vez que mi accionar al expedir la resolución fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente, en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno", asevera.

Lozada cuestionado

La acusación contra Barrios, se suma al escándalo revelado por Cuarto Poder sobre la investigación que afronta Carlos Lozada, el flamante titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), nombrado en reemplazo de Edmer Trujillo Mori, quien dejó el cargo por estar investigado por presuntas irregularidades en torno a la construcción del Hospital Regional de Moquegua, cuando ejercía como funcionario de dicho gobierno regional.

Irónicamente, al igual que su antecesor, Lozada afronta una investigación preparatoria por la concesión de una obra, en Puno, cuando era director de Provías Nacional, en 2018. La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la denuncia contra él y otras cuatro personas por el delito de peculado simple.

Según el Ministerio Público, Lozada habría favorecido a la empresa española Constructora San José en la obtención del contrato para el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, aún cuando esta empresa no había acreditado su registro único de contribuyente (RUC), ni código de cuenta interbancario, dos requisitos básicos para cualquier persona jurídica que genere ingresos en el país.

Junto al ministro Lozada son investigados en calidad de autores del presunto delito de colusión, Miguel Ángel Unda Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, jefe y analista de la Unidad de Procesos de Selección de Provías, respectivamente. También los asesores legales Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar.

Los casos de Barrios y Lozada estallan en un momento crucial para el gobierno de Martín Vizcarra, ad portas de la instalación de un nuevo Parlamento que, a las reformas pendientes y a la revisión de decretos de urgencia, deberá sumar un nuevo tema a su recortada agenda.

Zeballos: “Estamos en evaluación”

"Estamos en proceso de evaluación. Estamos hablando de supuestos, acá no hay un acto ilícito concreto, esto tiene que materializarse a instancias de los fueros judiciales. La ministra Barrios está fuera de Lima, debe llegar hoy (ayer) para que a primera hora de las explicaciones del caso", declaró el premier Vicente Zeballos luego de reunirse con la bancada del Frente Amplio.

Por su parte, los nuevos congresistas, a través de su vocero Lenin Checco, anunciaron que evalúan interpelar a Barrios, Lozada y al titular de Energía y Minas.