La bancada Podemos Perú propondrá adelantar el juicio político de Luciana León con el objetivo que pueda continuar su proceso legal al ser imputada de presunto tráfico de influencias, anunció el electo congresista Daniel Urresti.

El también vocero de la agrupación parlamentaria reiteró que este tema debe analizarse en los primeros meses y que la mayoría del nuevo Congreso estará de acuerdo y apoyará que se le pueda levantar esta prerrogativa funcional.

“Lo que podemos hacer es adelantar su antejuicio político lo más rápido posible, al menos mi bancada lo va a proponer. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, y que el antejuicio se haga en los primeros meses, quede sin inmunidad y pueda ser investigada por la Fiscalía, y posteriormente sometida a juicio”, declaró desde el Parlamento al que fue para temas administrativos previos al inicio de las funciones legislativas.

Asimismo, el exministro calificó como “terrible para la nación” las acciones que León Romero realizó cuando era congresista, las que se reveló en los chats que tuvo con su hermano Rómulo León y Miajel Garrido Lecca.

Urresti sobre inmunidad parlamentaria

Daniel Urresti reiteró además que uno de los cambios que ejecutará el nuevo Congreso es con la inmunidad parlamentaria, que está “variará definitivamente” debido al consenso con la mayoría de las bancadas en que se modifique la precisiones actuales.

“La consigna es no blindar a nadie. Personas como yo estamos de acuerdo en que no debe existir ningún tipo de inmunidad, otras piensan que es necesario que haya inmunidad para lo que es fiscalización. Pero en lo que están de acuerdo el 100% es en que no debe haber ningún tipo de inmunidad para delitos que no son de función; y para delitos de función, la inmunidad posterior al periodo congresal debe reducirse máximo a 6 meses”, señaló.

Los chats de Luciana León

Luciana León, representante del Apra en la Comisión Permanente, usó su influencia como congresista para pedir favores a autoridades de otros sectores en beneficio de su hermano y allegados, según consta en sus conversaciones de WhatsApp encontradas en su celular.

En las conversaciones, la aprista por pedido de su hermano se acercó al entonces ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes para que este lo apoye con el proyecto Quellaveco.

Además, Rómulo León Romero también le consulta a su hermana por su relación con la entonces titular de Salud, Zulema Tomás, porque necesita un acercamiento al Pronis (Programa Nacional de Infraestructura en Salud). A lo que ella responde que se le debería aumentar el sueldo porque “cualquiera no se reúne” con ministros.

Su hermano también le pidió que recurra al entonces ministro de Vivienda, Carlos Bruce, para saber a qué puesto postulaba “Caro”, personaje vinculada a los hermanos León que iba a sostener una entrevista laboral con el secretario general del ministerio mencionado.

Luciana León aprovecha su cargo como congresistas para contactar a su hermano y allegados con ministros.

En otra conversación, Luciana León le recomendó al excandidato aprista Mijael Garrido Lecca que no permita que le depositen los aportes a su campaña, sino que “maneje en efectivo”, además que no detalle los aportantes a su campaña, y que en su lugar registre “pequeñas cantidades” de sus amigos y allegados.

“Ni se te ocurra poner el detalle de tus aportantes. Tienes que poner pequeñas cantidades de tus amigos del colegio. Diez patas del colegio, universidad, primos, etc. que te den entre 5 y 15”, agregó.

De acuerdo Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), la representante aprista habría cometido peculado y tráfico de influencias, y que agregados los delitos por el caso Los Intocables Ediles la suma de las penas llegarían a 40 años.

Además, el Ministerio Público considera que Luciana León recibía pagos de hasta S/ 20 000 mensuales por gestionar autorizaciones en favor de la Municipalidad de La Victoria para que esta pueda ejecutar obras dándoselas a las empresas de los miembros de la organización criminal Los Intocables Ediles. La Fiscalía de la Nación la investiga por presunto cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.